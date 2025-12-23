Confirmado: Jaime Alvarado no seguirá en el DIM para 2026; el jugador se despidió del equipo

El futbolista samario Jaime Alvarado no seguirá en el DIM para el 2026. Aunque el cuadro rojo no lo confirmó en el comunicado que compartió el lunes pasado donde informó que Washington Aguerre, Fainer Torijano, Ménder García y Yeferson Rodallega saldrían de la institución, en la tarde del martes el volante publicó un mensaje despidiéndose de la institución. Iría al Once Caldas de Manizales.
“Hoy me despido de este equipo que fue mi hogar durante tres años. Me voy con el corazón lleno de gratitud y de emociones difíciles de explicar”, escribió el futbolista samario, de 26 años, en su cuenta de Instagram. Alvarado llegó al Medellín en enero del 2023 después de haber tenido un paso por Fortaleza de Bogotá. Venía como una joven promesa que se había formado en el fútbol español y también en el brasileño.