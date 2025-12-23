x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza A(H3N2) en Colombia: así fue como llegó al país

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de este virus en el país, debido a un viajero proveniente de Estados Unidos. Los síntomas son leves.

  • El país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio fortalecido, que permite la detección temprana de virus respiratorios y la adopción oportuna de medidas de control. FOTO: Freepik
    El país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio fortalecido, que permite la detección temprana de virus respiratorios y la adopción oportuna de medidas de control. FOTO: Freepik
  • El ministerio aseguró que la vacunación sigue siendo una medida efectiva de protección. FOTO: SSTOCK
    El ministerio aseguró que la vacunación sigue siendo una medida efectiva de protección. FOTO: SSTOCK
El Colombiano
El Colombiano
23 de diciembre de 2025
bookmark

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron, a través de un comunicado publicado este martes 23 de diciembre, el hallazgo del primer caso de la variante K de la Influenza A H3N2 en territorio colombiano.

Le puede interesar: Emboscada en Taminango: un policía muerto y otro herido tras ataque armado de disidencias en zona rural del Cauca

De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, se trata de un caso importado relacionado con un antecedente de viaje internacional reciente hacia los Estados Unidos. El paciente identificado contrajo el virus tras realizar un trayecto en un crucero que tuvo como punto de salida la ciudad de Miami.

El sistema de vigilancia genómica y epidemiológica del país detectó la presencia de este linaje tras analizar las muestras recolectadas a partir de la notificación del viaje y la aparición de los síntomas.

Este procedimiento forma parte de los protocolos de control que mantienen las entidades para monitorear la entrada de nuevas cepas virales al país.

“La identificación inicial fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en salud Pública del INS mediante prueba molecular (FilmArrayrespiratorio)”, detalló el comunicado de la entidad.

Asimismo, informaron que hasta el momento no se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a esta variante del virus en el país.

“Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes”, detallaron. De esta manera, entregaron las siguientes recomendaciones.

Las recomendaciones para evitar contagios de la variante A(H3N2)

A raíz del conocimiento del primer caso de la variante K de la Influenza A(H3N2) en territorio colombiano, el Ministerio de Salud pidió a la ciudadanía mantener las medidas de autocuidado y tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

—Lavar frecuentemente las manos en todo momento: especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar.

—Contar con ventilación adecuada: sobre todo en espacios cerrados como colegios, transporte público, instituciones de salud y centros de cuidado.

—Usar tapabocas: principalmente las personas con síntomas respiratorios, especialmente cuando estén en contacto con población vulnerable, tales como niños, adultos mayores o personas inmunocomprometidas.

—Permanecer en aislamiento si hay síntomas: mínimo 3 días cuando haya síntomas respiratorios y evitar enviar a niños enfermos a jardines o colegios.

El ministerio aseguró que la vacunación sigue siendo una medida efectiva de protección. FOTO: SSTOCK
El ministerio aseguró que la vacunación sigue siendo una medida efectiva de protección. FOTO: SSTOCK

Teniendo en cuenta lo anterior, el ministerio aseguró que la vacunación continúa siendo la medida más segura e importante a la hora de enfrentar este tipo de enfermedades, por lo que explicaron que la misma contiene la cepa A/H3N2, a pesar de las diferencias propias de la variante K.

Indicaron que la vacunación debe ser para la población infantil de 6 a 23 meses de edad, personas mayores de 60 años, madres gestantes a partir de la semana 14 de embarazo, personas con diagnósticos de riesgo de 24 meses y adultos, y todo el personal de la salud.

Además de las personas con enfermedades crónicas como asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, diabetes, obesidad, cáncer, VIH u otras condiciones que comprometan el sistema inmunológico.

“Se recomienda su aplicación, ya que la efectividad vacunal, reduce las hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad”, concluyeron, agregando a las vacunas a los familiares y convivientes de los menores de 18 años con cáncer.

También le puede interesar: Detectan primer caso de influenza H3N2 en la América Latina y refuerzan vigilancia sanitaria en Colombia

Temas recomendados

Ciencia
Investigación
Política
Presidencia
Ministerio de Salud
Salud
Población
Familia
Virus
Vida saludable
Cuidados en casa
Enfermedad
Gobierno Nacional
Viajes
Prevención
Instituto Nacional de Salud
turistas
Comunicado
cuidados
H3N2
Colombia
Estados Unidos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida