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Todo lo que hay que saber sobre la Luna del Ciervo: fecha, hora y cómo verla desde Colombia

La luna llena de julio está cargada de creencias, rituales y un espectáculo en el firmamento que se puede apreciar desde el territorio colombiano.

  • La Luna del Ciervo podrá apreciarse en Colombia este miércoles, 29 de julio, en Colombia. Foto: Getty Images
    La Luna del Ciervo podrá apreciarse en Colombia este miércoles, 29 de julio, en Colombia. Foto: Getty Images
  • Todo lo que hay que saber sobre la Luna del Ciervo: fecha, hora y cómo verla desde Colombia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
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El calendario de julio trae un espectáculo en su cielo con un fenómeno astrológico de la época, pues este miércoles, 29 de julio se dará el tradicional plenilunio o la Luna del Ciervo. Este ocurre cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, permitiendo que la cara visible del satélite se ilumine por completo.

Su nombre, Luna del Ciervo, proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica. Estas comunidades asociaban la luna llena de julio con el momento del ciclo natural en el que a los ciervos machos les comienzan a crecer sus nuevas cornamentas, las cuales están inicialmente recubiertas por una fina capa de terciopelo.

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Este evento, que marca la primera luna llena del verano en el hemisferio norte, representa para algunas culturas un símbolo de renovación y fortaleza. En otras culturas también recibe nombres como Luna del Heno, Luna del Salmón o Luna de las Frambuesas.

¿Cómo se puede ver la Luna del Ciervo en Colombia?

Este espectáculo se podrá ver en Colombia este 29 de julio. Según el cálculo de astrónomos, la fase llena exacta ocurrirá a las 9:36 a. m. hora local; sin embargo, el mejor momento para verla será al anochecer del mismo miércoles, cuando el satélite aparezca sobre el horizonte.

También se prevé que durante la noche siguiente (del jueves 30 de julio) la Luna mantenga una apariencia de disco completo; para percibirla se debe mirar hacia el horizonte este (oriental) poco después de la puesta del sol.

Para apreciarla no se requieren equipos especiales; se puede disfrutar a simple vista desde lugares con cielos despejados. No obstante, usar prismáticos o telescopios permitirá apreciar mejor los mares lunares y los grandes cráteres.

Al salir, la Luna podrá verse de un tono anaranjado o dorado debido a la atmósfera terrestre. También, se producirá el efecto de la “ilusión lunar”, que hace que el satélite parezca mucho más grande de lo habitual cuando está cerca de edificios, árboles o montañas en el horizonte.

Este fenómeno va más allá de la astronomía, pues también tiene creencias asociadas al cuidado personal, ya que existe la idea de que la luna llena favorece un crecimiento del cabello más rápido, fuerte y abundante.

Todo lo que hay que saber sobre la Luna del Ciervo: fecha, hora y cómo verla desde Colombia

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Preguntas y respuestas

¿A qué hora se podrá ver mejor la Luna del Ciervo en Colombia?
El mejor momento será al anochecer del miércoles 29 de julio, cuando la Luna aparezca sobre el horizonte. Aunque la fase llena exacta ocurrirá a las 9:36 a. m. (hora de Colombia), no será el horario ideal para observarla.
¿Se necesita telescopio para observar la Luna del Ciervo?
No. La Luna del Ciervo podrá apreciarse a simple vista desde lugares con cielos despejados. Sin embargo, unos prismáticos o un telescopio permitirán observar con mayor detalle los cráteres y los mares lunares.
¿Por qué se llama Luna del Ciervo?
El nombre proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica. Ellos relacionaban la luna llena de julio con la época en que los ciervos machos comienzan a desarrollar sus nuevas cornamentas.

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