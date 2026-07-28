Todo lo que hay que saber sobre la Luna del Ciervo: fecha, hora y cómo verla desde Colombia

El calendario de julio trae un espectáculo en su cielo con un fenómeno astrológico de la época, pues este miércoles, 29 de julio se dará el tradicional plenilunio o la Luna del Ciervo. Este ocurre cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, permitiendo que la cara visible del satélite se ilumine por completo.

Su nombre, Luna del Ciervo, proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica. Estas comunidades asociaban la luna llena de julio con el momento del ciclo natural en el que a los ciervos machos les comienzan a crecer sus nuevas cornamentas, las cuales están inicialmente recubiertas por una fina capa de terciopelo.

Lea también: Las bellísimas fotografías que dejó la ‘Luna de Fresa’ en diferentes partes del mundo

Este evento, que marca la primera luna llena del verano en el hemisferio norte, representa para algunas culturas un símbolo de renovación y fortaleza. En otras culturas también recibe nombres como Luna del Heno, Luna del Salmón o Luna de las Frambuesas.