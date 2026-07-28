Atención: Murió el reconocido escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza

En la tarde de este martes 28 de julio se confirmó la muerte del reconocido escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza a los 94 años, quien era una de las personas más cercanas a Gabriel García Márquez, dejando tras de sí un legado invaluable en el periodismo narrativo, la novela y el ensayo político.
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La cultura y las letras en Colombia perdieron a uno de sus observadores más lúcidos e incansables, pues para muchos de la opinión pública, Apuleyo Mendoza era “la voz indispensable de las letras, el periodismo y el pensamiento político colombiano”.