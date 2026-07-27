Nueva pelea entre Petro y Angie Rodríguez: la echó y reveló su historia clínica por negarse a mover $1 billón para El Niño

A menos de dos semanas de que entregue el poder, no cesan los escándalos en la presidencia de Gustavo Petro. Ayer declaró insubsistente a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, tras una entrevista con Noticias RCN en la que volvió a “prender el ventilador”. Además, reveló su historia clínica, lo cual es ilegal, y se pronunció en su contra. En medio de eso, Rodríguez pidió hablar con el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien aprovechó la oportunidad para decir que garantizarán su seguridad. Rodríguez ha ocupado puestos muy importantes en el mandato de Petro. Primero fue asesora del Ministerio de Salud y luego jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), es decir, la mano derecha en Palacio; en medio de polémicas fue nombrada en el poderoso Fondo Adaptación, la entidad encargada de la ejecución de proyectos para mitigar los efectos del cambio climático y auxiliar a los damnificados de sus desastres ambientales. Pero ahora se convirtió en otra protagonista del “fuego amigo” tras revelar líos de la sede del poder. Le puede interesar: “Juliana Guerrero actuaba como ama y señora”: las nuevas quejas de Angie Rodríguez y la controversia entre Petro y De la Espriella por su futuro

La incapacidad médica

Ayer, Petro pidió al Ministerio de Hacienda declarar insubsistente a Rodríguez y, de paso, habló de su condición psiquiátrica y reveló un documento que deja ver su historia clínica al público, lo cual es ilegal. El jefe de Estado publicó un documento interno, una comunicación entre el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Hacienda, en el que se notificó una nueva incapacidad médica por psiquiatría de Rodríguez, por un plazo de 10 días; es decir, hasta que termine el gobierno. Luego le dijo “manipuladora” y se fue contra la prensa, como suele hacer. “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí (en la entrevista) se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica (sic). Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa, que odia pero no investiga”, escribió Petro en su cuenta de X, en el mensaje en que pide declararla insubsistente “por incompetente”.

Este fin de semana, Rodríguez habló, otra vez, de presuntas irregularidades en el gobierno saliente. Mencionó que le estaban desmontando su esquema de seguridad, que estaba recibiendo presiones por parte de las bodegas digitales del petrismo y que Juliana Guerrero “actuaba como ama y señora” manipulando cargos, entre otras cosas. “Mientras yo era directora del Dapre, empecé a alertar que no estaba de acuerdo con muchas situaciones, ¿y qué empezaron a hacer? No me permitieron la entrada a la Casa de Nariño, le quitaron la biometría (el sistema de acceso) a mi equipo de seguridad y mis asesores, ellos me querían quitar la seguridad a como dé lugar”, afirmó. También se quejó porque, según ella, la Policía está debilitando su esquema de seguridad. “Es una manera de silenciarlo a uno”, agregó.

Otra vez la UNGRD

Rodríguez fue más allá de esas denuncias y responsabilizó a varias figuras que han pasado por el gobierno si algo le pasa a ella o a sus allegados. “Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, yo hago responsables, entre otros, al señor Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD; a la señora Juliana Guerrero; a la señora Letty Leal, gerente del Fondo Paz; y al señor Raúl Moreno, jefe de Despacho del presidente. Yo he puesto en conocimiento de las autoridades una serie de hechos irregulares, y en vez de respaldo he encontrado una situación completamente adversa”. No es el primer “round” con Guerrero ni con Carrillo. Rodríguez ya había lanzado acusaciones contra ellos en otras entrevistas. La primera es la joven cercana a Petro e investigada por la supuesta obtención de un título profesional fraudulento y de presunto tráfico de influencias con puestos en el sector público. Pero en el centro de esta nueva crisis en el alto gobierno está una orden del presidente Petro de trasladar un billón de pesos de recursos del Fondo de Adaptación a la UNGRD, con el pretexto de enfrentar los eventuales daños que causará el fenómeno del ‘Superniño’ que azotará a Colombia a final del año. Rodríguez se opuso a la decisión, alegando que ese dinero ya está destinado para atender a las comunidades de La Mojana, prometió interponer acciones legales para frenar el decreto que ordena el millonario movimiento de la plata y dijo que denunciará al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Una particularidad de este nuevo “fuego amigo” por parte de Rodríguez es que, como falta tan poco para la entrega del poder, esta vez se metió el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

La van a proteger

Con todo el revuelo mediático de Rodríguez, el presidente electo Abelardo de la Espriella publicó un trino solicitando a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría “que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”. Luego, le habló a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, así como al director, también designado, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco: “encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez. La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”.

Lara confirmó, respondiendo al mandatario electo, que conversó con Rodríguez y con Blanco el lunes. “Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo Adaptación”, señaló Lara, quien además se dirigió directamente a los empleados de la entidad. “Hago un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que no obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República. No se presten para desviar recursos públicos”, escribió. Le puede interesar: Angie Rodríguez denuncia que intentaron envenenarla y señaló a un funcionario de Petro de coordinar ataques En su mensaje, Lara también anunció que, una vez asuma el cargo, garantizará la protección de Rodríguez, y acusó al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, de manejar los esquemas de seguridad “con criterio político y de retaliación”, una situación que, dijo, “termina el 7 de agosto”. El funcionario designado exigió, además, a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría que frenen de manera inmediata el traslado de los recursos, al advertir que no permitirá que ese dinero se destine a “financiar corrupción vía contratación exprés en la UNGRD”. ¿En qué terminará la novela de Angie Rodríguez? El gobierno entrante y las autoridades están interesados en que siga “prendiendo el ventilador”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)