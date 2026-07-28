Dólar ya acumula una caída de $964 en el último año en Colombia

El dólar en Colombia Continúa profundizando su tendencia bajista. Este martes 28 de julio, la divisa estadounidense cerró en $3.205,83, prácticamente sin variación frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.205,80 consolidando el valor más bajo registrado en lo corrido de 2026. Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.182,10 y un máximo de $3.217,30. En el mercado cambiario se negociaron 2.251 operaciones por un monto de US$1.283 millones, reflejando una sesión de relativa estabilidad.

¿Cómo ha caído el dólar en Colombia durante 2026?

El comportamiento del dólar evidencia un fortalecimiento significativo del peso colombiano durante este año. La TRM inició el 1 de enero de 2026 en $3.757,08 y, al cierre del 28 de julio, descendió hasta $3.205,80, lo que representa una reducción acumulada de $551,28, equivalente a una caída de 14,6%. Consulte: Dólar barato ya se siente en el bolsillo: estos son los ocho gastos cotidianos que ahora cuestan menos Durante los primeros cinco meses del año, la tasa de cambio mostró un comportamiento relativamente estable, moviéndose principalmente entre $3.600 y $3.800. El nivel más alto del año se registró el 20 de mayo, cuando la TRM alcanzó $3.796,87. Sin embargo, el panorama cambió a partir de junio. Ese mes comenzó con una TRM de $3.678,15 y terminó en $3.443,59, mientras que julio profundizó el descenso al pasar de $3.440,83 al inicio del mes hasta $3.205,80 el 28 de julio, el menor registro de 2026.

El peso colombiano gana más de 23% frente al dólar en un año

Si se compara el comportamiento anual, la apreciación del peso colombiano resulta aún más marcada.

El 29 de julio de 2025, la tasa de cambio se ubicaba en $4.170,59, mientras que el 29 de julio de 2026 cerró en $3.205,87. Esto representa una caía aproximada del 23,13% del dólar frente al peso colombiano en el último año.

¿Qué factores podrían mover el dólar esta semana?

Para Rodrigo Lama, Director de Negocios de la fintech latinoamericana Global66, el comportamiento del dólar durante los próximos días dependerá principalmente de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El ejecutivo explicó que la atención de los mercados está centrada en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)), prevista para el miércoles, debido a que una eventual decisión sobre las tasas de interés podría generar movimientos importantes en el tipo de cambio, los bonos soberanos y los activos de riesgo. “Con el mercado asignando casi un 40% de probabilidad a una alza esta semana, cualquier decisión generará un movimiento relevante en el tipo de cambio, en los bonos soberanos y en los activos de riesgo”, afirmó Lama. Entérese: Caída del dólar ya le quitó $700.000 por carga al caficultor en el último año, según gerente de Federacafé El experto agregó que una subida inesperada de tasas por parte de la Fed sería la señal más restrictiva desde el inicio del ciclo monetario de 2022 y podría impulsar una apreciación global del dólar, afectando directamente a las monedas emergentes. Por el contrario, una decisión de mantener las tasas acompañadas de un mensaje neutral reduciría temporalmente la presión sobre el mercado cambiario. Sin embargo, advirtió que si el banco central estadounidense mantiene abierta la posibilidad de nuevos incrementos en septiembre, el alivio para las monedas emergentes sería pasajero.

Inflación, tasas de interés y petróleo siguen presionando los mercados

Lama sostuvo que, si bien la liquidez global continúa siendo un factor estructural que favorece la depreciación del dólar en el mediano plazo, actualmente existen variables que sostienen la fortaleza de la moneda estadounidense. Entre ellas destacaron la persistencia de la inflación en Estados Unidos y el diferencial de tasas de interés reales frente al resto del mundo. “Mientras esas dos variables no cedan, el dólar tiene soporte estructural y las monedas emergentes enfrentan un techo natural de apreciación”, señaló. Además, recordó que esta semana también estarán bajo la lupa indicadores como el índice de inflación PCE y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense del segundo trimestre, así como la evolución del conflicto geopolítico y comercial internacional. Según Lama, el petróleo por encima de US$85 por barril continúa representando una presión inflacionaria adicional que complica las decisiones de la Reserva Federal. Entérese: Con un dólar en mínimos, 30% de la canasta familiar podría bajar de precio, pero exportadores alertan por impacto

Los escenarios para el dólar en Colombia

El análisis de Global66 plantea dos escenarios principales para el comportamiento del tipo de cambio durante los próximos días. En un escenario favorable para las monedas emergentes, la Reserva Federal mantendría las tasas de interés con un tono neutral o ligeramente flexible, mientras que la inflación medida por el PCE sorprendería a la baja y el PIB estadounidense mostraría señales de desaceleración. panorama bajo ese,el dólar en Colombia podría continuar descendiendo hasta un rango de entre $3.150 y $3.200. En contraste, un escenario adverso contemplaría un incremento de 25 puntos básicos en las tasas de interés o un mensaje claramente restrictivo por parte de la Fed, acompañado de una inflación persistente y una economía estadounidense más sólida de lo esperado. En ese caso, el dólar podría recuperar terreno y ubicarse entre $3.280 y $3.350. El experto añadió que la evolución del conflicto en Medio Oriente seguirá siendo un factor determinante para los mercados. Una desescalada sostenida favorecería una mayor apreciación de las monedas emergentes, mientras que un recrudecimiento de las tensiones podría acelerar nuevamente la presión alcista sobre el dólar. Le puede gustar: Cooperativa de Caficultores de Andes supera su crisis y vuelve a impulsar la economía del Suroeste antioqueño Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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