Dólar ya acumula una caída de $964 en el último año en Colombia

El dólar en Colombia Continúa profundizando su tendencia bajista. Este martes 28 de julio, la divisa estadounidense cerró en $3.205,83, prácticamente sin variación frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.205,80 consolidando el valor más bajo registrado en lo corrido de 2026.
Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.182,10 y un máximo de $3.217,30. En el mercado cambiario se negociaron 2.251 operaciones por un monto de US$1.283 millones, reflejando una sesión de relativa estabilidad.