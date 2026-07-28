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Primicia | Capturan en Panamá al sospechoso de matar en Medellín a la suegra del cantante Pipe Calderón

La víctima, María del Pilar Zea Cobo, al parecer estaba cooperando con la DEA en una investigación de narcotráfico transnacional.

  • María del Pilar Zea Cobo fue asesinada en un mall comercial de Medellín en 2025. FOTOS: CORTESÍA.
    María del Pilar Zea Cobo fue asesinada en un mall comercial de Medellín en 2025. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Luego de más de un año de persecución, fue capturado en Panamá un comerciante antioqueño presuntamente involucrado en el asesinato de María del Pilar Zea Cobo, antigua informante de la DEA y suegra del cantante de reguetón Pipe Calderón.

Se trata de Andrés Felipe Arias, apodado “Chino Arias”, cuya detención fue ejecutada por la policía panameña en cooperación con Interpol y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de Colombia, según fuentes cercanas al caso.

El crimen en cuestión ocurrió el 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un reconocido establecimiento comercial de El Poblado, en el suroriente de Medellín.

De acuerdo con la investigación, al estacionamiento de ese lugar llegó María del Pilar Zea Cobo a las 7:00 de la noche, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser y acompañada de su pareja sentimental.

La mujer, oriunda de la ciudad de Cali, Tenía una cita con Andrés Arias, quien llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

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Tal cual publicó EL COLOMBIANO en ese entonces, la mujer le pidió a su novio que fuera a comprar dos refrescos, mientras ella conversaba con el visitante.

El acompañante fue por las bebidas ya su regreso la encontró con dos orificios de bala en la cabeza. “Chino Arias” había desaparecido de la escena.

En la revisión de las cámaras de vigilancia del centro comercial, los investigadores de la Policía observaron que, minutos después de los disparos, un hombre cayó de la parte trasera de la camioneta de la víctima, sosteniendo una bolsa, abordó el automóvil gris y salió del estacionamiento.

A partir de ese momento, Arias se convirtió en el principal sospechoso del asesinato.

Las hipótesis del homicidio de María Zea Cobo

En aquel entonces, de acuerdo con fuentes judiciales, la justicia de Estados Unidos estaba investigando a Zea Cobo por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, presuntamente vinculado a una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE.UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo, por lo que el FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

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Los agentes comenzaron a hacerle seguimientos, y así se enteraron de que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado. También supieron que había adquirido deudas cercanas a los $40,000 millones de pesos con varios carteles, situación que al parecer provocó ese cambio de residencia.

Debido a eso, indicaron las fuentes, tomó contacto con agentes de la DEA e inició un proceso de cooperación a cambio de beneficios judiciales en las cortes de Texas y Florida.

Una de las hipótesis del caso sugiere que “Chino Arias”, al parecer, se vio amenazado por esa situación.

En Colombia, Zea Cobo también fue investigado por los supuestos delitos de constreñimiento ilegal (2018) y amenazas (2021), pero ambos expedientes nunca avanzaron y se quedaron en la etapa de indagación preliminar.

La última aparición pública de la mujer antes del atentado, había sido durante el matrimonio de su hija con el cantante de reguetón Pipe Calderón, en marzo de 2025 en Cali.

Tras el crimen de su suegra, el artista dijo en varios medios de comunicación que desconocía que la estuvieran investigando por algún delito, y la descripción con una señora humilde dedicada a su familia.

Sobre la captura de “Chino Arias” todavía no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades colombianas. Al parecer el sospechoso está pendiente de si le solicitan un trámite de deportación o extradición.

Continúe leyendo: Presunta informante de la DEA asesinada en Mall del Este en Medellín era suegra de reconocido cantante de reguetón.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Andrés Felipe Arias, alias “Chino Arias”, capturado en Panamá?
Andrés Felipe Arias, conocido como “Chino Arias”, es el principal sospechoso del asesinato de María del Pilar Zea Cobo. Fue capturado en Panamá tras una operación conjunta entre la Policía panameña, Interpol y la Dijín de Colombia.
¿Por qué capturaron en Panamá al presunto asesino de la suegra de Pipe Calderón?
Las autoridades lo señalan de haber participado en el homicidio de María del Pilar Zea Cobo, ocurrido en mayo de 2025 en un centro comercial de El Poblado, Medellín. La investigación lo ubicó como el principal sospechoso tras analizar cámaras de seguridad y otros elementos probatorios.
¿Cómo ocurrió el asesinato de María del Pilar Zea Cobo en Medellín?
Según la investigación, la víctima se reunió con Andrés Felipe Arias en el parqueadero de un centro comercial de El Poblado. Mientras su acompañante se alejaba por unos minutos, el presunto agresor habría disparado contra ella y luego escapó del lugar.
¿Qué pruebas vinculan a “Chino Arias” con el homicidio de María del Pilar Zea?
La principal evidencia conocida hasta ahora corresponde a registros de cámaras de seguridad que, según las autoridades, muestran al sospechoso entrando al vehículo de la víctima y abandonando el lugar poco después de los disparos.

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