Primicia | Capturan en Panamá al sospechoso de matar en Medellín a la suegra del cantante Pipe Calderón

Luego de más de un año de persecución, fue capturado en Panamá un comerciante antioqueño presuntamente involucrado en el asesinato de María del Pilar Zea Cobo, antigua informante de la DEA y suegra del cantante de reguetón Pipe Calderón.
Se trata de Andrés Felipe Arias, apodado “Chino Arias”, cuya detención fue ejecutada por la policía panameña en cooperación con Interpol y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de Colombia, según fuentes cercanas al caso.
El crimen en cuestión ocurrió el 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un reconocido establecimiento comercial de El Poblado, en el suroriente de Medellín.
De acuerdo con la investigación, al estacionamiento de ese lugar llegó María del Pilar Zea Cobo a las 7:00 de la noche, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser y acompañada de su pareja sentimental.
La mujer, oriunda de la ciudad de Cali, Tenía una cita con Andrés Arias, quien llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.
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