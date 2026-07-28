Uribe respaldó plan de De la Espriella para cerrar embajadas y consulados: “Colombia lo necesita”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en respaldo del plan de reestructuración del servicio exterior anunciado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella y calificó la medida como una iniciativa necesaria para aliviar las finanzas públicas del país.
A través de su cuenta en X, Uribe escribió: "La reducción de embajadas y consulados anunciada por el presidente electo es una iniciativa que Colombia necesita. También Colombia debería insistir en la reducción de costos en todos los organismos multilaterales. Ese bienestar burocrático es insostenible”.
El expresidente fue más allá y apeló a un argumento histórico para justificar el recorte. “En nuestra historia, cuando las comunicaciones eran a mula, remo y vela, teníamos embajadores que atendían varios países. Hoy la revolución comunicacional facilita adelgazar la burocracia para la salud de las finanzas públicas”, agregó.