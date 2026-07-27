Consulte aquí si ganó entradas para los eventos de la Feria de las Flores 2026: ya publicaron el listado oficial

Los ciudadanos que se inscribieron para obtener un pase doble a las graderías de los principales desfiles de la Feria de las Flores 2026 ya pueden consultar si fueron seleccionados.
La Alcaldía de Medellín informó que desde el 24 de julio se encuentran disponibles los listados oficiales de los ganadores del sorteo, mediante el cual se asignaron 14.000 pases dobles, equivalentes a 28.000 ingresos, para disfrutar de algunos de los eventos más representativos de la tradicional celebración.
Los resultados pueden consultarse a través del portal oficial www.medellin.gov.co. Además, las personas seleccionadas recibirán un mensaje de texto en el número celular registrado durante la inscripción, donde se les indicará el desfile para el cual obtuvieron las entradas.