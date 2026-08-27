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Llegó el día de uno de los espectáculos astronómicos más importantes del año: ¿Por qué la Luna se pondrá roja durante el eclipse?

El fenómeno conocido como “Luna de Sangre” promete ser uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año. Se podrá ver en el territorio colombiano.

  • Durante el eclipse de este jueves, 27 de agosto, la Luna experimentará un color rojo o cobrizo. Foto: Xinhua
    Durante el eclipse de este jueves, 27 de agosto, la Luna experimentará un color rojo o cobrizo. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El próximo eclipse lunar parcial que ocurrirá entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 promete ser un espectáculo astronómico impactante en donde la Luna podría adquirir un llamativo color rojo o cobrizo, un fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”.

Durante este evento, que tendrá a Colombia en una ubicación privilegiada para su observación, la sombra central de la Tierra llegará a cubrir aproximadamente el 96% de la superficie lunar.

Sobre el color rojo del satélite, la Nasa, a través de su director de operaciones del Orbitador de Reconocimiento Lunar, Francisco Andolz, ha aclarado que este cambio de tonalidad no se debe a ninguna alteración física en la Luna, por el contrario, este se produce por la forma en que la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra antes de llegar a la Luna.

Lea también: El plan para ver el eclipse de Luna con expertos desde Medellín, ¡prográmese!

Durante el eclipse, la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina al satélite. No obstante, explicó la agencia, el planeta no es completamente opaco para toda la radiación solar; la atmósfera terrestre actúa como un filtro gigante.

Al atravesar la atmósfera, la luz solar experimenta un proceso de dispersión y refracción, por lo que las partículas y gases atmosféricos dispersan con mayor facilidad las ondas de luz más cortas, como los colores azul y violeta, impidiendo que sigan de largo hacia la Luna.

En contraste, las ondas de luz más largas, correspondientes a los tonos rojos, anaranjados y cobrizos, logran atravesar la atmósfera con éxito, desviándose y proyectándose indirectamente sobre la superficie de la Luna en la umbra, que es la parte más oscura de la sombra terrestre.

¿Cómo podrá observarse el eclipse lunar en Colombia?

El fenómeno podrá observarse directamente a simple vista en todo el territorio colombiano, siempre que las condiciones meteorológicas y de nubosidad lo permitan.

El inicio sutil del evento o la llamada fase penumbral comenzará en la noche de este jueves 27 de agosto entre las 6:23 pm y las 8:23 pm Durante esta etapa, el cambio en el brillo lunar es apenas perceptible.

Tras esto, se dará una fase parcial que consistirá en que la sombra de la Tierra comenzará a cubrir visiblemente el disco lunar. La Luna Roja o el punto máximo de mayor cobertura y color rojo intenso ocurrirá entre las 11:12 pm y las 11:14 pm de este jueves.

Se espera que la Luna salga por completo de la sombra terrestre durante las primeras horas de la madrugada del viernes 28 de agosto, concluyendo el ciclo entre las 12:00 de la medianoche y las 2:00 am.

Desde la Nasa recuerdan que, a diferencia de los eclipses de Sol, los eclipses lunares son totalmente seguros de observar de manera directa y no requieren de gafas o filtros especiales.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse lunar?
La Luna adquiere tonos rojos, anaranjados o cobrizos porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Las ondas azules se dispersan más, mientras las rojas atraviesan la atmósfera y llegan indirectamente a la superficie lunar.
¿A qué hora se podrá ver la Luna roja en Colombia el 27 de agosto de 2026?
La fase de mayor cobertura y color rojo intenso ocurrirá entre las 11:12 p. m. y las 11:14 p. m. del jueves 27 de agosto. La observación dependerá de las condiciones meteorológicas y de nubosidad.
¿Qué porcentaje de la Luna cubrirá la sombra de la Tierra durante el eclipse?
La sombra central de la Tierra, conocida como umbra, cubrirá aproximadamente el 96 % de la superficie lunar, provocando una apariencia cercana a una Luna completamente eclipsada.

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