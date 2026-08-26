¿Se les acabó el cuarto de hora? En redes creen que los influencers tienen los días contados

No nos digamos mentiras. Durante ese momento del día dedicado al scroll infinito en Instagram o TikTok, hay un instante en el que uno desea algo de un influencer: el nuevo celular al que acaba de hacerle unboxing, la habitación que mostró en su Room Tour o alguno de esos anuncios disfrazados de storytime que finalmente se traducen en millones de pesos en su cuenta bancaria.
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Así ha sido desde 2010, cuando comenzó a ganar fuerza crear contenido de estilo de vida, hasta hace pocos meses, en los que pareciera que ese mundo que muchos veían rosa desde sus pantallas ahora es percibido en negro y gris.
En España le han llamado “la caída de los influencers” a la oleada de críticas que han surgido contra el modelo que, sin importar edades o nacionalidades, opera más o menos de la misma manera: creadores de contenido consiguen miles y millones de seguidores mostrando detalles de su vida —que, si el usuario revisara esos mismos momentos de la propia, los catalogaría de insignificantes—, algo que le permite alcanzar un estatus y también lucrarse económicamente con lo que ponen ante los ojos de los demás como “real”, pero que ya muchos lo perciben como artificio puro.
En el país europeo, la controversia nació, en parte, por episodios polémicos que han vivido algunos de los influencers españoles con mayor visibilidad. Por ejemplo, Carlos García, con 1,7 millones de seguidores en TikTok, en un video aseguró que el eclipse del 12 de agosto, un fenómeno astronómico natural, fue “una cortina de humo” para ocultar la crisis en España, afirmación que lo llevó directo a la funa (repudio público).
La conversación digital ha ido de un lado a otro: hay quienes aseguran que “la mala racha” de los creadores de contenido realmente no es tan grave como parece, ya que no hay publicidad mala; otros piden un alto en el camino y desean ver contenido de calidad, un verdadero experto en cualquier tema, más qué un GRWM (tendencia popular en redes sociales sobre el maquillaje) o un vlog de un día conmigo, y también los que quieren problematizar el hecho de que algunos influencers se quejen de su oficio cuando doblan o triplican con un solo video lo que una persona recibe por un mes de trabajo.