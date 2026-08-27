Secuestraron a ciudadano colombo-francés y miembro del Ejército de ese país en zona rural de Nariño: esto se sabe

Entre la tupida vegetación de la cordillera occidental y las riberas del río Patía, en el departamento de Nariño, la travesía de un militar de élite del Ejército de Francia quedó interrumpida, luego de que se conociera su desaparición este jueves 27 de agosto.

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Se trata de José Olger Melo Charry, ciudadano colombo-francés y suboficial activo de la Legión Extranjera Francesa, que al parecer fue secuestrado por hombres armados mientras se desplazaba por el norte del departamento de Nariño.

Melo Charry, oriundo de Pasto, arribó a la capital nariñense el pasado seis de agosto con el propósito de visitar a su familia. Su rutina cambió drásticamente días después, cuando decidió desplazarse en compañía de otra persona hacia la subregión de la cordillera.

Fue en ese trayecto donde, según las fuentes conocidas por Blu Radio, un grupo de desconocidos fuertemente armados, apostados en un retén ilegal, lo interceptó sin mediar palabra y se lo llevó por la fuerza.