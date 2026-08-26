Ella es Clara Lucía Sandoval, la pastora cristiana a la que De la Espriella designó como “gerente de Bogotá”

Clara Lucía Sandoval Moreno está a punto de dejar el Concejo de Bogotá para asumir uno de los encargos políticos más particulares del nuevo Gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella la designó como gerente para Bogotá, una figura creada con el propósito de convertirse en el enlace permanente entre la Nación y la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, especialmente en proyectos considerados estratégicos para la capital.
La designación marca un nuevo capítulo en la carrera política de Sandoval y también pone sobre la mesa su particular trayectoria: antes de consolidarse como dirigente política, estuvo vinculada durante décadas a la Misión Carismática Internacional (G12), una de las iglesias cristianas de mayor influencia política y electoral en Colombia. Sandoval es pastora desde los 24 años y ha construido buena parte de su actividad pública alrededor de esta comunidad religiosa.
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