Luis Suárez, el vendedor de avena de Itagüí que donó sus ahorros a los damnificados del terremoto: “No podía ser indiferente”

Esta es la historia de Luis Suárez, pero no el goleador colombiano que juega en Portugal ni el delantero uruguayo que pasó por el Barcelona. Se trata de un tolimense de 60 años que vive en Itagüí, Antioquia, y desde hace seis años se gana la vida vendiendo avena en la Central Mayorista de Antioquia. Su historia se hizo viral esta semana después de que varias personas conocieran el gesto de solidaridad que tuvo tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Trabajó con más esmeró toda una semana y con esa plata compró tres mercados y los llevó al centro de acopio dispuesto en la Central Mayorista para ayudar a las personas afectadas por la tragedia. En entrevista con EL COLOMBIANO, Suárez, vendedor independiente de avena, relató que destinó cerca de $200.000 de sus ingresos para comprar las ayudas. Entérese: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década El tolimense vende cada vaso de avena a $4.000. Asegura que mantiene un precio bajo frente a otros establecimientos de la zona, donde ha encontrado el mismo producto hasta en $7.000. En un día normal puede vender entre 40 y 60 vasos, aunque sus ingresos dependen del clima y del movimiento comercial en la plaza. En promedio, calcula que puede vender unos 50 vasos diarios. Y pesea a que hay días de ventas malas, eso no fue obstáculo para pensar en los damnificados.

Ahorró toda una semana

Suárez comentó que durante una semana fue separando pequeñas cantidades de lo que obtenía con la venta de avena. “Yo hice el esfuerzo y fui ahorrando”, relató. Su prioridad diaria era garantizar su propio sustento y reunir el dinero necesario para pagar el arriendo, pero decidió apartar una parte para ayudar a los damnificados. Con esos recursos compró tres mercados que llevó en bolsas separadas al punto de acopio ubicado en la Central Mayorista. Entre los productos incluyó papel higiénico, arroz, aceite, fríjol, garbanzo, alimentos enlatados, azúcar y sal, entre otros artículos.

@enlace.col 🔗 #viral #solidaridad ♬ sonido original - enlace col #Nacional | La historia de Don Luis, un vendedor de avena, ha conmovido en redes sociales luego de que decidiera donar los $200.000 que había logrado reunir durante esta semana para ayudar a las personas damnificadas por el terremoto que atraviesa el país. 🫂Aunque se trataba del dinero fruto de su trabajo, Don Luis quiso aportar a las familias que hoy enfrentan momentos difíciles. Su gesto de generosidad llamó la atención de varias personas, quienes decidieron unirse para apoyarlo y fortalecer su emprendimiento. ➡️Como muestra de agradecimiento, surgió la iniciativa de impulsar su negocio bajo el nombre “Avenas Don Luis”, buscando contribuir a su sustento y devolverle, de alguna manera, la solidaridad que él tuvo con quienes más lo necesitaban. ❤️‍🩹Una historia que deja un mensaje claro: no siempre se necesita tener mucho para ayudar; a veces, compartir lo poco que se tiene puede inspirar a muchos a dar mucho más. #emotivo

Tomó la decisión de aportar “su granito de arena” después de conocer las noticias sobre la tragedia y ver las consecuencias que dejó en regiones como Manizales, Pereira, Cali y Chocó. “No podía ser indiferente a una situación como esas”, dijo durante la entrevista. Los mercados fueron entregados en el centro de acopio instalado en la Central Mayorista, donde personal encargado recibía las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto. En ese lugar, el gesto de Suárez llamó la atención de otras personas. Allí se encontraba un influencer, quien lo abrazó y reconoció públicamente por su donación. También estuvo Carolina Hernández, una reconocida modelo local, quien igualmente lo felicitó y participó en las fotografías que posteriormente circularon en redes sociales. A partir de esas imágenes, la historia del vendedor de avena comenzó a difundirse y el vendedor terminó convertido en uno de los ejemplos de solidaridad que surgieron en medio de la tragedia.

Aprendió a ser solidario desde pequeño

Suárez asegura que la decisión de ayudar no fue algo nuevo en su vida. Según contó, es una enseñanza que recibió desde su infancia de su padre, a quien describe como un hombre humilde y de escasos recursos que trabajaba como carpintero. “Nos enseñó la honestidad, la solidaridad, el ver una familia”, dijo. Le puede gustar: ¿Los sintió? Siete temblores se registraron en Colombia durante la madrugada de este miércoles Para él, compartir con los demás y ayudar cuando ocurre una tragedia son principios que conserva desde niño. Por eso, al conocer la situación de las comunidades afectadas, sintió la necesidad de aportar dentro de sus posibilidades. “Siempre llevo en mi corazón eso desde niño, de ser solidario en las causas así como en las tragedias”, mencionó. También aseguró que está dispuesto a continuar colaborando en lo que esté a su alcance y pueda aportar.

La historia del vendedor de avena

Suárez vive solo en Itagüí. Se separó hace aproximadamente 11 años y, aunque tiene hijos, ellos viven lejos. Una de sus hijas estudia Administración Pública y actualmente cursa sexto semestre en una universidad de Medellín.

Su historia laboral ha estado ligada a diferentes oficios. Antes de dedicarse a la venta de avena, comercializó ollas de acero y posteriormente trabajó en una empresa de vigilancia. Con el tiempo decidió dejar el empleo formal y trabajar por cuenta propia. Hace seis años comenzó a vender avena en la Central Mayorista, actividad que mantiene hasta hoy con una bicicleta eléctrica en la que se desplaza por la plaza para atender a sus clientes. Su producto, asegura, tiene una fórmula propia que ha conquistado a quienes lo consumen. “La gente dice que es muy buena, que es muy rica”, contó. Aunque actualmente vive en Itagüí y trabaja en Medellín, Suárez es tolimense. Se crió en el departamento del Huila y llegó a Antioquia hace casi 12 años. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Suárez también tiene raíces antioqueñas por parte de su familia. Sus abuelos maternos eran oriundos de Sonsón, Antioquia, mientras que sus abuelos paternos eran tolimenses. Hoy Suárez sigue pedaleando en su bicicleta y ofreciendo la deliciosa avena; muchos lo conocen en la minorista por ser una persona carismática, hoy lo conoce una buena parte del país por no ser indiferente con sus compatriotas. Consulte: Reconstrucción tras el terremoto impulsará al sector constructor: más de 200.000 viviendas deberán ser construidas o reparadas Bloque de preguntas y respuestas: