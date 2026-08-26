Luis Suárez, el vendedor de avena de Itagüí que donó sus ahorros a los damnificados del terremoto: “No podía ser indiferente”

Esta es la historia de Luis Suárez, pero no el goleador colombiano que juega en Portugal ni el delantero uruguayo que pasó por el Barcelona. Se trata de un tolimense de 60 años que vive en Itagüí, Antioquia, y desde hace seis años se gana la vida vendiendo avena en la Central Mayorista de Antioquia.
Su historia se hizo viral esta semana después de que varias personas conocieran el gesto de solidaridad que tuvo tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Trabajó con más esmeró toda una semana y con esa plata compró tres mercados y los llevó al centro de acopio dispuesto en la Central Mayorista para ayudar a las personas afectadas por la tragedia.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Suárez, vendedor independiente de avena, relató que destinó cerca de $200.000 de sus ingresos para comprar las ayudas.
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El tolimense vende cada vaso de avena a $4.000. Asegura que mantiene un precio bajo frente a otros establecimientos de la zona, donde ha encontrado el mismo producto hasta en $7.000.
En un día normal puede vender entre 40 y 60 vasos, aunque sus ingresos dependen del clima y del movimiento comercial en la plaza. En promedio, calcula que puede vender unos 50 vasos diarios.
Y pesea a que hay días de ventas malas, eso no fue obstáculo para pensar en los damnificados.