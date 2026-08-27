Asesinaron al comandante de los bomberos de Anorí, en el Nordeste antioqueño: investigan los móviles del crimen

El comandante de los bomberos de Anorí, Deiby Arboleda, no atendió el llamado que le hicieron en la tarde de este jueves para que fuera a recoger un cadáver en la zona rural de su municipio. La razón es que el muerto era él.

El secretario local de Gobierno, Isaí Cortés, le relató a EL COLOMBIANO que hacia las 4:30 p.m. de este 27 de agosto, recibió una llamada avisando de un cuerpo que yacía en una carretera, a unos cinco minutos en carro desde el casco urbano.

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En esta localidad asolada por los grupos armados ilegales, ni la Sijín de la Policía ni quien hace las veces de inspector de policía pueden realizar el traslado de los fallecidos en el área rural, pues correrían el riesgo de ser agredidos; se trata de una tarea con la que normalmente colaboran los bomberos, por ser reconocidos como un cuerpo civil de carácter humanitario.

Esa fue la razón para que Cortés llamara al comandante de los bomberos, como siempre, pero este no le contestó.

Minutos después, un funcionario entendió el porqué cuando un funcionario de la alcaldía le notificó que el fallecido era justamente Arboleda.

“Me pareció extraño porque él a mí me respondía casi de inmediato y en vista de eso, estaba tratando de comunicarme, pero recibí la llamada de un funcionario que me dio la noticia de que la persona asesinada se trataba del comandante de los bomberos”, mencionó Cortés.

Al dirigirse al sitio señalado de la vereda Las Lomitas, pudo constatar que efectivamente el cuerpo que yacía inerte y con heridas mortales de arma de fuego a unos tres kilómetros del parque principal de Anorí era el de Arboleda. Por la zona este tenía su finca. Hasta ahora no se conocen los móviles de este acto violento.

“Todo es materia de investigación por parte de las autoridades. Uno no entiende cómo alguien puede quitarle la vida a una persona que se dedicaba al servicio de la comunidad anoriceña, una persona que le ayudaba al prójimo”, añadió el secretario de Gobierno.

Apuntó que desde que él asumió como jefe de los bomberos de Anorí, ese cuerpo de bomberos empezó a distinguirse como uno de los organismos de socorro de la subregión del Nordeste.

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También la Fundación Sumapaz, una ONG defensora de derechos humanos, lamentó lo ocurrido y destacó que Arboleda no solo se distinguía como bombero, sino que era “reconocido por la comunidad como líder comunitario, muy sensible a las causas sociales”.

Este tenía aproximadamente 50 años de edad y se dedicaba al comercio en el sector ferretero.

En Anorí hacen presencia distintas organizaciones ilegales, entre ellas las disidencias de las Farc y el Eln, no obstante, personas conocedoras de la realidad local se aventuraron a plantear que quizás esta muerte pudo ser más producto de algún intento de extorsión.