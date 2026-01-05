Superluna, Júpiter en oposición y conjunciones: así será el cielo de enero de 2026

El primer mes del año llega cargado de razones para mirar al cielo y combina algunos de los fenómenos astronómicos más llamativos del calendario —como una superluna, lluvias de meteoros y la mejor observación de Júpiter en años— con condiciones favorables para la observación de estrellas y constelaciones. Lea también: La Nasa confirma: el eclipse solar más largo de la historia cruzará Colombia Así que para quienes se inician en la astronomía o simplemente disfrutan del cielo nocturno, enero ofrece espectáculos visibles incluso a simple vista que a continuación detallamos:

Una superluna para empezar el año

El 3 de enero de 2026 se produjo la primera superluna del año, un fenómeno que ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra en la órbita. En estas condiciones, el satélite natural se percibe ligeramente más grande y brillante de lo habitual. Aunque la diferencia no siempre es evidente para el ojo no entrenado, la superluna ofreció una oportunidad ideal para la observación lunar y la fotografía nocturna, especialmente cuando apareció cerca del horizonte, un momento en el que los efectos visuales se acentúan.

Júpiter, el gran protagonista de enero

Uno de los eventos más destacados del mes ocurrirá entre el 9 y el 10 de enero, cuando Júpiter alcanza la oposición. En este momento, la Tierra se sitúa entre el planeta gigante y el Sol, lo que lo acerca más a nuestro planeta y lo hace brillar con mayor intensidad. No volverá a verse en condiciones tan favorables hasta 2027.

Durante esas noches, Júpiter será visible desde el atardecer hasta el amanecer, ubicado en la constelación de Géminis. A simple vista se distinguirá como uno de los puntos más brillantes del cielo nocturno, y con binoculares será posible observar sus cuatro lunas principales, alineadas como pequeños puntos de luz alrededor del planeta.

Lluvia de meteoros Cuadrántidas

Enero también es el mes de las Cuadrántidas, una de las lluvias de meteoros más intensas del año. Su pico se produjo en la noche del 2 al 3 de enero, cuando la Tierra atravesó una región especialmente densa de restos cometarios. En condiciones ideales, este fenómeno puede generar decenas de meteoros por hora, aunque la presencia de la Luna pudo dificultar la observación de los más débiles. Aun así, las Cuadrántidas suelen regalar meteoros brillantes, conocidos como bolas de fuego, que pueden observarse incluso desde zonas con cierta contaminación lumínica, siempre que el cielo esté despejado.

La Luna nueva y las noches más oscuras

La Luna nueva del 19 de enero marcará uno de los mejores momentos del mes para la observación astronómica. Sin el resplandor lunar, el cielo alcanza su mayor oscuridad, lo que facilita la visualización de estrellas y objetos del espacio profundo desde lugares alejados de las luces urbanas.

En estas noches destacan objetos como la nebulosa de Orión, el cúmulo estelar de las Pléyades y, en cielos muy oscuros, incluso la galaxia de Andrómeda, visible como una mancha difusa a simple vista.

Conjunciones entre la Luna y los planetas

Ahora, el calendario de enero incluye varios encuentros cercanos entre la Luna y distintos planetas. Entre el 22 y el 23 de enero, la delgada Luna creciente pasará muy cerca de Saturno, visible poco después del atardecer sobre el horizonte occidental. Neptuno también se situará en las cercanías, aunque para distinguirlo será necesario el uso de binoculares potentes o un telescopio. Hacia el final del mes, entre el 30 y el 31 de enero, la Luna volverá a acercarse a Júpiter, ofreciendo una conjunción visible durante gran parte de la noche, desde el atardecer hasta las primeras horas de la madrugada.

Orión domina el cielo invernal