Exclusivo: Socio del hermano de Benedetti estaría impulsando contrato antidrones por $6.2 billones para empresa turca

En el Ministerio de Defensa está en disputa uno de los contratos más ambiciosos y sensibles de los últimos años: 1.681 millones de dólares ($6,2 billones) para la implementación del Escudo Nacional Antidrones. Como suele ocurrir con este tipo de adquisiciones, el dineral en juego ha activado intereses que se mueven con discreción entre especificaciones técnicas y cronogramas de adjudicación. El proyecto surge por una amenaza que ha dejado 62 muertos y al menos 860 acciones violentas con drones, una ofensiva de las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN en distintas regiones del país en los últimos cinco años. Sin embargo, el avance del proceso se ha manejado con reserva desde el despacho de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, quien asumió el cargo a mediados de agosto del año pasado en medio de cuestionamientos por su limitada experiencia técnica en seguridad y defensa. EL COLOMBIANO encontró un memorando de entendimiento entre Colombia y Turquía de junio de 2025 como la antesala al interés de la empresa MKE Corporation por vender el sistema antidrones, contrario a las versiones públicas que dicen que el proceso comenzó el 16 de enero con la reunión del ministro Pedro Sánchez y varios empresarios. Según fuentes internas del Ministerio de Defensa, la empresa Force Improvement LLC, cuyos socios son Camilo Benedetti, hermano del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el empresario Carlos Alberto Dada, excuñado de Benedetti, estaría interesada en que el contrato lo ganen los turcos. Según registros en poder de este diario y fuentes consultadas, Dada se reunió con la viceministra Verbel a mediados de diciembre pasado. “Carlos Alberto Dada ingresó al Ministerio de Defensa, específicamente al despacho de la viceministra (Verbel), durante la semana del 15 de diciembre. Había urgencia de concretar la contratación antes del 31 de diciembre”, dice una persona de la cartera al tanto del proceso. No es la primera vez que MKE Corporation y Force Improvement LLC tienen interés en contratos del sector defensa en Colombia; en 2020, los empresarios colombianos ganaron el proceso de adquisición de 457 granadas para morteros que fueron enviadas por los turcos. La convocatoria se realizó mediante selección abreviada por subasta inversa electrónica, liderada por el MinDefensa a través del Comando de Adquisiciones del Ejército. Para ese momento, la empresa de Camilo Benedetti y Dada ya habían tenido contratos con las Fuerzas Militares, por ejemplo, suministro de simuladores móviles de tiro para artillería.

Carta de directivos de MKE a la viceministra Angélica Verbel.

Ahora, los turcos vuelven a estar interesados con el contrato del Escudo Nacional Antidrones y estarían ganándose la confianza de altos funcionarios. Así está evidenciado en una carta enviada el 5 de enero a la viceministra Angélica Verbel, conocida por este medio, antes de la reunión convocada el 16 de enero por el ministro Pedro Sánchez para socializar la iniciativa con empresas interesadas.

El viaje de la viceministra

Según documentos, la firma turca MKE Corporation manifestó de manera privada su interés en vender a Colombia el sistema antidrones “Tolga”, una plataforma semimóvil que únicamente ha tenido una demostración pública en noviembre de 2025. Lo grave del asunto, según fuentes, es que el Gobierno estaría considerando la adquisición de este sistema, a pesar de que presenta limitaciones tecnológicas para detectar drones modificados por grupos armados, que incorporan fibra óptica y otros elementos que dificultan su identificación por la tecnología ofrecida por los turcos. Coincidencia o no, poco después de recibir la misiva, la viceministra Verbel viajó entre el 24 y el 31 de enero de 2026 a Turquía con una comisión del Ministerio de Defensa con el objetivo —según informó la entidad en la red social X— de “fortalecer la cooperación bilateral”. En el viaje, hizo parte de la comisión el coronel Edward Alexander Tovar Rodríguez, oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en calidad de asesor técnico del sector defensa, dada su experiencia en operación y análisis de sistemas de aeronaves no tripuladas y tecnologías contra drones.

Memorando de entendimiento entre Colombia y Turquía.

Durante la agenda, la viceministra sostuvo reuniones con tres compañías del sector militar turco, entre ellas MKE, encuentro que documentó especialmente en sus redes sociales con una fotografía en la que se observa el logotipo de la empresa, hoy fuerte candidata a quedarse con el millonario contrato. Dos empresarios consultados por EL COLOMBIANO, que participaron en la reunión del 16 de enero con el ministro Sánchez, señalaron que “nunca se nos había mencionado a una empresa turca entre los interesados; estamos sorprendidos de esto. Solo se nos habló del proyecto y que estábamos invitados a participar en el proceso. Tampoco de menciones al hermano de Armando Benedetti y el señor Dada”.

Force y MKE

Aunque oficialmente se ha hablado de una contratación abierta a oferentes nacionales e internacionales, fuentes internas aseguran que el proceso estaría encaminado a favorecer a MKE y que en medio estaría Force Improvement LLC, en cabeza de Carlos Alberto Dada, socio y amigo de Camilo Benedetti, según registros en EE. UU. y en Cámara de Comercio de Bogotá. En diálogo con EL COLOMBIANO, Camilo Benedetti, hermano del ministro del Interior, negó de manera categórica cualquier participación o interés en el contrato del sistema antidrones que adelanta el Ministerio de Defensa. “No tengo absolutamente nada que ver con ese proceso”, dijo, pero reconoció que es socio de Force Improvement LLC y aseguró que la compañía no está interesada ni ha realizado gestiones relacionadas con el proyecto de antidrones en Colombia, ni con la empresa turca MKE. Benedetti sostuvo que desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder dejó de tener cualquier relación comercial con el sector defensa. “Desde que Petro es presidente no he podido vender ni un palillo (sic). Estoy completamente vetado. La empresa prácticamente está inactiva; incluso estoy evaluando cerrarla”, señaló. Frente a la versión según la cual Carlos Alberto Dada habría adelantado gestiones vinculadas al contrato eventual con MKE mencionando su nombre o su empresa, respondió: “No le he autorizado absolutamente nada. Si alguien está usando mi nombre para eso, lo desconozco por completo”. Sobre los antecedentes de 2020, explicó que en el pasado sí fue proveedor de las Fuerzas Militares a través de Force Improvement LLC, pero que esos contratos quedaron atrás. “No tengo vínculos con el Gobierno (...) no he gestionado negocios con Qatar ni con Turquía en este gobierno”, señaló. Por su parte, Carlos Alberto Dada, en conversación escrita con este diario, negó también tener cualquier interés o participación en el proceso del contrato del Escudo Nacional Antidrones. También aseguró que no maneja ese tipo de asuntos, aun cuando confirmó que sí se reunió con la viceministra Angélica Verbel hace dos meses: “Nos conocemos hace varios años”.

Al ser consultado por el motivo del encuentro en el despacho de la funcionaria durante la semana del 15 de diciembre pasado, confirmó la cita y dijo que se trató de “temas entre amigos” y que lo conversado era “irrelevante” frente a la investigación de EL COLOMBIANO sobre el contrato del sistema antidrones. Respecto a un eventual interés en promover a MKE Corporation, dentro del proceso del sistema antidrones que Colombia gestionaría en privado con Force Improvement LLC, Dada fue enfático: “No promuevo esa sociedad (la de los turcos), no conozco a qué se dedica, no sé en qué procesos está”. Añadió que conoce a Camilo Benedetti desde hace más de cinco años, pero aseguró no tener información ni relación con las actividades comerciales de la empresa de Benedetti. Hay que recordar que en noviembre de 2023 Dada, excuñado de Benedetti, había sido mencionado en medios en otro caso. Aquella vez El Tiempo detalló que el empresario había rendido unas declaraciones dentro del expediente de una investigación al excongresista Armando Benedetti por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, proceso que llevaba la magistrada Cristina Lombana. En ese entonces, Dada señaló que había imprecisiones en la información difundida por varios medios y negó categóricamente que hubiera sido uno de los pasajeros del lujoso jet en el que fue trasladada a Venezuela Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia: “Yo no viajé en ese vuelo, tal y como se puede verificar en los registros de emigración en Colombia, de inmigración en Venezuela y en los sellos de mi pasaporte”.

Y luego se refirió a un préstamo por 450 millones de pesos en efectivo que aparece mencionado en la investigación. Con esa plata se estaría justificando parte del pago de 1.600 millones de pesos del valor total del apartamento que estuvo en manos de la antituga Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). “El bien lo adquirió (Armando Benedetti) en el año 2010, yo nunca declaré que mi padre le prestó ese dinero poco antes de que falleciera, pues él falleció en el mes de julio del año 2017 y esta operación se realizó en el año 2010, siete años antes”, dijo Dada. Fue enfático en que Benedetti sí canceló la deuda entre 2010 y 2017: “Toda la trazabilidad aparece en las declaraciones de renta de estos años. Tanto en la de Benedetti como en la de mi padre aparece registrada la deuda”.

¿Qué dice el Ministerio de Defensa?

En respuesta a EL COLOMBIANO, la viceministra Angélica Verbel aseguró que la información relacionada con el Escudo Nacional Antidrones tiene reserva legal. Pero aclaró que su gestión “se rige por una política de agenda abierta y transparente. En el Viceministerio recibimos de manera regular a distintos actores del sector público y privado, así como a ciudadanos que solicitan audiencia para exponer iniciativas o inquietudes. Las reuniones que sostengo son de naturaleza diversa y no implican compromiso alguno más allá de escuchar y orientar dentro del marco de mis competencias”. Respecto a la reunión del señor Carlos Alberto Dada, Verbel precisó que “es una persona que conozco desde hace algunos años. En su visita sostuvimos una conversación cordial en la que manifestó interés en procesos de construcción de obra civil con las Fuerzas. Le indiqué con absoluta claridad que ese tipo de asuntos no son de mi competencia ni hacen parte de mi resorte funcional, razón por la cual no se avanzó en ningún diálogo adicional ni existe actuación administrativa derivada de ese encuentro”.

¿Qué sigue?

Desde el primer trimestre de 2025, el ministro Sánchez decidió centralizar todo lo relacionado con sistemas antidrones en la empresa estatal CODALTEC, según conoció EL COLOMBIANO, no solo como proveedora, sino también como intermediaria en negociaciones con compañías extranjeras, como en este caso.