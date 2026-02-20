¿Qué tal? Video de carrotanque con propaganda de Ape Cuello y Didier Lobo desata polémica

Hace un día, una imagen de un carrotanque en Aguachica (Cesar), con publicidad de campaña de Didier Lobo (Cambio Radical) y Ape Cuello (Partido Conservador), desató la polémica en el municipio. Este viernes se volvió a conocer que el vehículo que porta la publicidad volvió a transitar por las calles de Aguachica.

Al parecer, el carrotanque estaría moviendo una presunta entrega de agua potable a cambio de votos para sus reelecciones de marzo.

Desde enero, la localidad reporta baja presión en el alcantarillado y, en medio de la contingencia, una empresa del tío de la alcaldesa local ha venido distribuyendo agua en varios barrios. Lobo negó que se estén utilizando recursos públicos.

“La gente de Ape Cuello y Didier Lobo andan con planilla en mano y carrotanque y van a una casa sí y una casa no; donde son afines les dan agua aprovechándose de la situación del pueblo usando los hidrantes públicos. Esto es un delito”, denunció el abogado Francisco Peláez en Caracol Radio.

Por su parte, el periodista Jacobo Solano, en un mensaje de su cuenta en X (antes Twitter) aseguró que “siguen los camiones de Ape Cuello y Didier Lobo repartiendo agua robada en los hidrantes del municipio a Cambio de Votos en Aguachica”.

Además, en otro mensaje, Solano aseguró que mientras esto sucede, en el municipio “siguen sin Dios ni ley en Aguachica cambiando agua por votos”, mientras continúan apareciendo nuevos videos sobre la situación.

Según esta misma denuncia, los congresistas estarían evitando pronunciarse públicamente pese al creciente escrutinio. “Siguen llegando más videos, mientras los medios nacionales los siguen buscando y no quieren dar la cara”, advierten las voces que han puesto el caso en el debate público.