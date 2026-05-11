Windpeshi: el megaproyecto eólico que heredó Ecopetrol y hoy enfrenta investigación por detrimento de $313.000 millones

Cuando Enel anunció en 2022 la construcción de Windpeshi, el proyecto fue presentado como uno de los grandes símbolos de la transición energética de Colombia. Ubicado entre los municipios de Uribia y Maicao, en La Guajira, el parque prometía convertirse en el más grande del país, con el potencial de quintuplicar la capacidad instalada de energía eólica.
La iniciativa contemplaba una capacidad instalada de 205 megavatios (MW) y la operación de 41 aerogeneradores distribuidos en un área cercana a las 6.200 hectáreas. Según las proyecciones iniciales, Windpeshi produciría alrededor de 1.011 gigavatios-hora al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de alrededor de 500.000 hogares.
Sin embargo, el optimismo de esos primeros anuncios se transformó en una larga batalla legal, financiera y social. El proyecto, que fue adquirido por Ecopetrol el año pasado, enfrenta hoy un futuro más incierto luego de que la Contraloría de Bogotá abriera un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones.