Windpeshi: el megaproyecto eólico que heredó Ecopetrol y hoy enfrenta investigación por detrimento de $313.000 millones

Cuando Enel anunció en 2022 la construcción de Windpeshi, el proyecto fue presentado como uno de los grandes símbolos de la transición energética de Colombia. Ubicado entre los municipios de Uribia y Maicao, en La Guajira, el parque prometía convertirse en el más grande del país, con el potencial de quintuplicar la capacidad instalada de energía eólica. La iniciativa contemplaba una capacidad instalada de 205 megavatios (MW) y la operación de 41 aerogeneradores distribuidos en un área cercana a las 6.200 hectáreas. Según las proyecciones iniciales, Windpeshi produciría alrededor de 1.011 gigavatios-hora al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de alrededor de 500.000 hogares. Sin embargo, el optimismo de esos primeros anuncios se transformó en una larga batalla legal, financiera y social. El proyecto, que fue adquirido por Ecopetrol el año pasado, enfrenta hoy un futuro más incierto luego de que la Contraloría de Bogotá abriera un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones.

¿Por qué investigan Windpeshi ?

El problema, según el ente de control, es que se ejecutaron recursos sin que las obras alcanzaran los resultados previstos ni el proyecto entrara en operación. La investigación evidenció retrasos importantes en la ejecución: a marzo de 2022, Windpeshi registraba un avance de 29,6%, por debajo del 33,7% proyectado para ese momento. Las dificultades se hicieron más evidentes cuando el proyecto fue suspendido indefinidamente, en mayo de 2023, pues solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas para los aerogeneradores. Además, los equipos adquiridos para la operación del parque no habían sido instalados ni puestos en funcionamiento, por lo que la inversión realizada no habría cumplido su propósito. En contexto: ¿Por qué Enel dejará de construir un proyecto eólico en La Guajira? El organismo de control advirtió una presunta afectación de recursos públicos distritales debido a la participación que tiene el Distrito Capital en Enel Colombia. Por ello, el proceso de responsabilidad fiscal buscará determinar si hubo fallas en la toma de decisiones e identificar a los responsables de la planeación y ejecución.

Según las proyecciones iniciales, Windpeshi produciría alrededor de 1.011 gigavatios-hora al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de alrededor de 500.000 hogares. Foto: Enel

Los líos que hicieron que Enel abandonar Windpeshi

La crisis del Windpeshi se profundizó en mayo de 2023, cuando Enel anunció la suspensión indefinida de las obras. La decisión fue adoptada por la junta directiva de la compañía tras agotar todas las instancias corporativas internas y concluir que no existían garantías para mantener el ritmo de construcción. De acuerdo con Enel, las constantes vías de hecho y las exigencias que, a juicio de la compañía, excedían su marco de actuación, hicieron inviable continuar con el desarrollo del parque eólico. La empresa aseguró que, además de los compromisos derivados de la consulta previa, había invertido más de $7.100 millones en iniciativas relacionadas con acceso al agua, educación de calidad y desarrollo económico en las comunidades de la zona. Le interesa: Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran ‘autopista’ de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año Pese a ello, las obras permanecieron paralizadas durante cerca del 50% de las jornadas laborales entre 2021 y 2022. La situación se agravó en 2023, cuando la interrupción alcanzó el 60% del tiempo operativo. En ese momento, Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica, afirmó que la suspensión fue resultado de “rigurosos análisis y estudios de viabilidad”. Sostuvo que los proyectos de transición energética deben ser sostenibles no solo desde el punto de vista social, sino también económico, y señaló que el éxito depende de la articulación entre empresas, instituciones y comunidades.

Windpeshi: Ecopetrol busca reactivar obras en mayo

En 2025, Ecopetrol adquirió Wind Autogeneración, filial de Enel Colombia y propietaria de Windpeshi. Foto: Enel

En julio de 2025, Ecopetrol confirmó la compra total de Wind Autogeneración, filial de Enel Colombia y propietaria de Windpeshi. La operación, aprobada por la junta directiva en diciembre de 2024, se cerró por US$50 millones. “Hace poco se realizó el primer pago por US$15 millones”, explicó entonces el presidente de la petrolera, Ricardo Roa. Aseguró que, en coordinación con las autoridades nacionales, regionales y locales, Ecopetrol promovería espacios de diálogo intercultural con las autoridades ancestrales y líderes Wayuu del área de influencia del proyecto, como parte clave para su desarrollo. Sobre los plazos, Felipe González, gerente de proyectos de Ecopetrol, indicó que las obras se reactivarían este mes de mayo y que, aunque el desarrollo podría tomar cerca de dos años, la meta es que el parque entre en operación en 2028. Vea también: Colombia da luz verde para integrar energía eólica y renovables a la red eléctrica nacional

El riesgo de que Windpeshi termine como “elefante blanco”