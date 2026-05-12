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Siete gatos murieron en Puerto Berrío, Antioquia, tras jornada de esterilización masiva, ¿qué salió mal?

Durante el proceso realizado por estudiantes de veterinaria, varios perros también se encuentran en delicado estado. La Alcaldía de Puerto Berrío decretó alerta roja por la situación.

  • Autoridades investigan lo ocurrido durante la jornada de esterilización de mascotas hecha por una institución académica en Puerto Berrío, que cobró la vida de siete felinos. FOTO: CORTESÍA
    Autoridades investigan lo ocurrido durante la jornada de esterilización de mascotas hecha por una institución académica en Puerto Berrío, que cobró la vida de siete felinos. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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La esterilización masiva de mascotas en Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, realizada por estudiantes de una institución privada, terminó en una grave tragedia ambiental en esta localidad: siete gatos murieron y decenas de animales se encuentran en delicado estado de salud.

Así lo dio a conocer el alcalde de este municipio, Róbinson Baena, quien manifestó que “tenemos alerta roja porque se están muriendo los gatos y los perros que fueron sometidos a una práctica de esterilización durante una jornada masiva”.

Los problemas que se habrían generado durante este proceso de esterilización estarían relacionados con que no se hicieron con las condiciones adecuadas de asepsia, lo que habría generado múltiples afectaciones a los animales.

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Una de las afectadas, quien vio morir a su gato después de esta jornada, relató que “el veterinario nos dijo que la operación salió mal y que al parecer no aplicaron las condiciones de asepsia necesarias para estos procedimientos”.

Según la información entregada por el mandatario, este procedimiento habría sido realizado por estudiantes del Politécnico del Nordeste, donde, entre otras carreras, tienen la de auxiliar de Clínica Veterinaria y tiene sedes en Remedios (su sede central), Puerto Berrío, Vegachí y San Roque.

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Tras esta situación, la institución emitió un comunicado, pero no explicando lo ocurrido con estas mascotas, sino más bien hablando de ataques políticos en su contra por parte del mandatario.

“Rechazamos de manera categórica las afirmaciones y señalamientos que pretenden involucrar a nuestra institución en debates y controversias de carácter político (...) Solicitamos respetuosamente que la institución, sus estudiantes, docentes y directivos no sean vinculados a situaciones ajenas a nuestra misión académica”, señalaron desde la institución.

Por su parte, los colectivos ambientales de Puerto Berrío exigieron que se haga una mayor verificación en el futuro para evitar que se presenten este tipo de inconvenientes que le cuesten la vida a los animales del municipio.

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