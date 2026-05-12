Siete gatos murieron en Puerto Berrío, Antioquia, tras jornada de esterilización masiva, ¿qué salió mal?

La esterilización masiva de mascotas en Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, realizada por estudiantes de una institución privada, terminó en una grave tragedia ambiental en esta localidad: siete gatos murieron y decenas de animales se encuentran en delicado estado de salud.
Así lo dio a conocer el alcalde de este municipio, Róbinson Baena, quien manifestó que “tenemos alerta roja porque se están muriendo los gatos y los perros que fueron sometidos a una práctica de esterilización durante una jornada masiva”.