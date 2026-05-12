Policía anunció proceso contra uniformado que disparó contra perro en Rionegro, Antioquia

Tras la muerte de un perro en un procedimiento policial en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, la Policía Antioquia se pronunció sobre los hechos y tomó como principal medida que se abrirá un proceso contra el uniformado que disparó contra este can, que pertenecía a un habitante de calle.
El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que “la institución aperturó de forma inmediata una investigación disciplinaria para el esclarecimiento, de acuerdo a lo establecido por la ley”.