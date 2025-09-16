Viaje a EE. UU. en octubre: estos son los vuelos más barato desde Bogotá por $776.000

El interés de los colombianos por viajar al exterior se mantiene estable en 2025. Entre enero y julio, más de 3,2 millones de viajeros salieron del país, lo que representó un crecimiento del 1% frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).
El destino que sigue liderando las preferencias es Estados Unidos, que recibió 947.764 visitantes de Colombia, lo que equivale a una participación del 29,4% del total. Sin embargo, esta cifra representó una caída del 4% frente al año pasado, un escenario que ha permitido que mercados como España (473.828 viajeros, con un alza del 8%) y Panamá (341.734 viajeros, con un aumento del 20%) se consoliden como alternativas cada vez más dinámicas.