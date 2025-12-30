x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Insólito: “el Gatico” solo ha pagado 14 de sus 29 años de condena y juzgado ordenó su libertad condicional

El heredero de la empresaria del chance, Enilse López, está en la cárcel El Bosque, de Barranquilla.

  • Jorge Luis Alfonso López (“el Gatico”) fue capturado en 2012 y condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    Jorge Luis Alfonso López (“el Gatico”) fue capturado en 2012 y condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

30 de diciembre de 2025
bookmark

Uno de los criminales más conocidos de la Costa Atlántica, Jorge Luis Alfonso López (“el Gatico”), al parecer recibirá el año nuevo en su casa de lujo, luego de que un juzgado de penas y medidas de Barranquilla le concediera la libertad condicional.

El personaje es uno de los herederos de la fallecida empresaria del chance y financista paramilitar, Enilse López (“la Gata”), e integrante de un clan político con importantes redes de corrupción en Atlántico y Bolívar.

Puede leer: Juez le revocó la prisión domiciliaria al hijo de La Gata

Actualmente está pagando una condena de 39 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir, proferida en 2014, tras haber mandado a matar al periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el 18 de febrero de 2005.

Luego un juez de segunda instancia le redujo la pena a 29 años de prisión.

“El Gatico” fue capturado en 2012, lo cual implica que apenas ha pagado 14 años de esos 29 que le impusieron en la sentencia.

Sin embargo, este lunes 29 de diciembre el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla ordenó su libertad, “siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad”.

Según el documento que envió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), el despacho le conmutó parte de la pena por estudio, trabajo y buen comportamiento en prisión, considerando que puede terminar de cumplir la sentencia en libertad condicional.

Actualmente, “el Gatico” está preso en la cárcel El Bosque, de Barranquilla, y se espera que en las próximas horas salga a la calle, si ningún otro ente judicial lo solicita.

Jorge Luis Alfonso López también tiene investigaciones en curso por presuntos nexos con grupos paramilitares y corrupción en contratos públicos.

Vale la pena recordar que ya había tratado de salir de la cárcel, pagando una suma cercana a los $500 millones para que unos abogados lo incluyeran en el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro.

Fue así como en 2023 solicitó su libertad, alegando que era gestor de paz del Gobierno, y un juzgado se la concedió. Cuando la prensa se enteró y se armó el escándalo, la Casa de Nariño le retiró la gestoría, por lo que volvió a la celda.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Mafiosos pagan $500 millones por beneficios de “paz total” para no ser extraditados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es “el Gatico”?
Jorge Luis Alfonso López es un condenado por homicidio agravado, heredero del clan de Enilse López, “la Gata”, con antecedentes de corrupción y vínculos paramilitares en la Costa Caribe.
¿Por qué le dieron libertad condicional?
Un juez le conmutó parte de la pena por estudio, trabajo y buena conducta, permitiéndole cumplir el resto de la condena en libertad vigilada.
¿”El Gatico” quedó absuelto?
No. Sigue siendo culpable y condenado. La libertad condicional no elimina la sentencia ni la pena restante.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Conflicto armado
Justicia
Cárceles
Homicidio
Paz Total
Crímenes
Libertad
Condena
Colombia
Atlántico
Barranquilla
Enilce López, alias La Gata
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida