¿Conviene trasladarse de un fondo privado a Colpensiones? Los riesgos que debe revisar antes de decidir

Faltan 52 días para que culmine el plazo bajo la denominada ventana de oportunidad, mecanismo que le permite a los colombianos que están a menos de 10 años de pensionarse trasladarse desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia el régimen de prima media administrado por Colpensiones.
Sin embargo, con la reforma pensional en el limbo y con la suspensión de la entrega de recursos hacia la entidad, surge una duda bastante común: ¿es riesgoso hacer ese traslado?, ¿podría quedar en riesgo la pensión?
Expertos y entidades coinciden en que no es un paso riesgoso, pero sí advierten que es una opción que no aplica para todos. Por ello, resaltan la importancia de entender cuáles son los requisitos del traslado y de contar con la doble asesoría que entregan tanto las AFP como Colpensiones.
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