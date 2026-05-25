Dueña de clínica de “garaje” dice que Yulixa Toloza no murió allí, sino en el carro en que fue sacada

El caso de Yulixa Toloza sigue conmocionando al país. Un nuevo detalle sobre su muerte se conoció este lunes: su muerte no ocurrió en la clínica de garaje —llamada Beauty Láser— donde fue a hacerse una lipólisis láser, sino en el vehículo en el que fue sacada, a rastras e inconsciente, del lugar. Así lo reveló la dueña de ese centro estético ilegal, María Fernanda Delgado. Vale recordar que, según los videos de las cámaras de seguridad que se han conocido, Toloza fue sacada a rastras e inconsciente del sitio. Horas antes había sufrido complicaciones de salud por un mal procedimiento en ese centro ilegal. Le puede interesar: ¿Quién es “Doc Leo”? El misterioso anestesiólogo que falta por capturar en el caso Yulixa Toloza. Yulixa, de 52 años, habría muerto por una embolia pulmonar, según los estudios forenses realizados por el Instituto de Medicina Legal. Según dijo el director de esa entidad, Ariel Emilio Cortés, esa fue una de las causas de muerte que se estaba manejando como hipótesis, pero también se contemplaban otras versiones relacionadas con un evento anémico o el uso de anestésicos.

Lo anterior se concluyó con base en los síntomas que presentaba Toloza tras la intervención que le realizaron. La embolia pulmonar es una situación médica grave que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones. Esto puede producir síntomas como falta de aire, dolor en el pecho al respirar, latidos acelerados, tos con sangre e incluso visión borrosa.

Cortés le dijo en su momento a Caracol Radio que se tuvo en cuenta que “el deceso de Yulixa haya sido por un evento anémico”, por el uso de un anestésico o “por una embolia grasa pulmonar o una trombosis que se haya producido durante el procedimiento realizado en el sitio donde estuvo Yulixa Toloza”.

Recientemente se conoció que la estilista vivió un calvario físico antes de morir y que manifestó un profundo arrepentimiento por haberse sometido al procedimiento. Según testimonios entregados a la Fiscalía, mientras su salud se deterioraba rápidamente en el establecimiento Beauty Láser, Yulixa alcanzó a expresar su angustia a quienes la rodeaban. “Las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que se había arrepentido de hacerse la cirugía, que sentía mucho dolor en la espalda y debilidad”, dice uno de los testimonios en el expediente según los medios citados. Su estado era tan crítico que perdió la fuerza en su cuerpo y necesitó asistencia incluso para eliminar orina.