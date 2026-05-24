Los 10 pecados que Petro le perdonó a “Calarcá” y ponen en jaque la “paz total”

n un lapso de dos años y siete meses, la organización que lidera Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) ha protagonizado 10 acciones criminales que en cualquier parte del mundo serían suficientes para suspender las conversaciones de paz con el gobierno, menos en Colombia.
El presidente Gustavo Petro se ha empeñado en proteger a toda costa la mesa de negociaciones con esta disidencia de las Farc, denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al punto de que ya prepara una Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Tibú, Norte de Santander, para concentrar a los combatientes de uno de sus frentes, sin tener un marco legal para su desmovilización colectiva.
La Casa de Nariño sigue presionando a la Fiscalía para que mantenga suspendidas las órdenes de captura de “Calarcá” y sus escuderos, a pesar de las constantes denuncias de las comunidades víctimas de desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal, extorsión, desapariciones y asesinatos. Y sin importar las emboscadas a la Fuerza Pública, que maniatada por las restricciones que le impone la mesa de paz, no ha podido contraatacar.
Para dimensionar hasta qué punto escaló la tolerancia hacia los delitos del EMBF, basta recordar por qué se suspendieron los diálogos con el ELN, la guerrilla que Petro había prometido desmontar en tres meses si lo elegían presidente. El 17 de septiembre de 2024 el ELN atacó con cilindrosbomba una base militar en el corregimiento Puerto Jordán, en Arauca, matando a dos soldados y dejando 25 heridos.
El resultado, aunque trágico, es menor comparado con las matanzas contra uniformados ejecutadas por las huestes de “Calarcá” desde que el Gobierno lo incluyó en su proyecto de “paz total”.
De igual manera, en marzo de 2023 la Casa de Nariño suspendió las conversaciones con el Estado Mayor Central, la disidencia fariana que comanda Néstor Vera (“Iván Mordisco”), específicamente en los territorios de Cauca, Nariño y Valle.
La razón: quejas de la comunidad por atropellos, reclutamientos forzados y extorsiones, además del asesinato de Carmelina Yule Paví, una líder indígena de Toribío (Cauca). De nuevo, fueron hechos muy graves, y aun así, no tanto como los que acumula el EMBF, según las evidencias.
Las Fuerzas Militares se han dedicado a combatir al ELN y el EMC, los enemigos de “Calarcá”, situación que lo ha beneficiado, pues el debilitamiento de sus contrarios le abrió las puertas para copar nuevos territorios y negocios.
Las gabelas que cobijan a “Calarcá” han generado cuestionamientos de la oposición política, de analistas de seguridad y autoridades de las regiones afectadas por su grupo. ¿Por qué el Gobierno lo protege? ¿Le debe favores?, son algunas de las preguntas formuladas en espacios de opinión. Petro se resiste a aceptar que su “paz total” naufragó y reparte las culpas en otras épocas y países.
En una entrevista radial de esta semana, dijo que el problema empezó “desde que Santander intentó matar a Bolívar” y que ahora la violencia se debe “al auge global de las economías ilícitas”. “Más de la mitad de nuestra tasa de homicidios tiene que ver con disputas de grupos ilegales por esas economías”, que están insertas en mafias internacionales, y que “el mundo no está muy interesado en desmantelarlas”. Pero cuando le preguntan por “Calarcá”, esquiva el tema.