Así fue el mensaje de León XIV contra el “dominio” de la IA en su primera encíclica

El papa León XIV pidió luchar contra el “dominio” de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este 25 de marzo, un documento que también denuncia la “deshumanización” y el concepto de “guerra justa”. El texto de 130 páginas, llamado “Magnifica Humanitas” (“Magnífica humanidad”), aborda varias cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medioambiente. Pero, ¿qué es una encíclica? Es un documento dirigido a todos los fieles que fija la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.

El papa advirtió los peligros detrás del desarrollo de la IA

Dada la importancia del documento, el papa lo presentó él mismo junto a expertos en IA, entre ellos el cofundador de la compañía Anthropic, Christopher Olah.

“No podemos considerar a la IA como moralmente neutra”, indicó el papa, pidiendo “desarmar” esta tecnología para “impedirle el dominio sobre lo humano”. El papa denunció, a su vez, que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos “no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso”. Lea también: El papa viste a la moda: la foto viral de León XIV usando Nike en su primer aniversario de papado

Impacto ambiental y explotación infantil por la tecnología

Citando entre otros a Platón o al autor de literatura J.R.R. Tolkien por su lucha contra la deshumanización, el papa estadounidense criticó las “nuevas formas de esclavitud” para extraer los recursos necesarios para la IA y pidió soluciones tecnológicas más sostenibles “para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra Casa común”. “En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras”, dijo el papa refiriéndose al grupo de metales esenciales para la tecnología moderna. “Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa”, denunció.

El Vaticano contra las “guerras justas” y la automatización militar

Más allá de los desafíos tecnológicos, el papa advirtió sobre el riesgo de “deshumanización”, alertando contra una visión del ser humano reducido a su rendimiento o a datos explotados por máquinas. El obispo de Roma también aprovechó la encíclica para pedir “perdón” por el retraso histórico de la Iglesia en condenar la esclavitud. Desde su elección hace un año, León XIV ha multiplicado las advertencias sobre los peligros de la IA, especialmente su uso en el ámbito militar, y la necesidad de una “alfabetización digital”. “Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, escribió en la encíclica.

Un documento nacido del diálogo con científicos y la sociedad civil

En una rueda de prensa este 25 de mayo, el papa explicó que este texto surgió de “la escucha”, tras dialogar con científicos, ingenieros, responsables políticos, padres y docentes “preocupados” por las jóvenes generaciones. “Necesitamos que más actores en el mundo —comunidades religiosas, sociedad civil, investigadores, gobiernos— hagan lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomarse esto en serio, examinarlo con atención y orientar los acontecimientos en una dirección mejor”, declaró por su parte Christopher Olah. “Magnifica Humanitas” culmina varios años de reflexión dentro la Iglesia sobre las tecnologías relacionadas con la IA. En 2020, la Santa Sede lanzó, junto a empresas digitales e instituciones académicas, el Llamamiento de Roma para una ética de la IA, en el que abogaba por un desarrollo tecnológico respetuoso con la dignidad humana. Los expertos creen que el impacto de “Magnifica Humanitas” podría ser comparable al de la encíclica “Laudato Si” de 2015, en la que el papa Francisco abordó la cuestión ecológica, y que desencadenó una ola de reacciones en todo el mundo. Lea también: ¿Tendrá consecuencias para Trump el ataque que le hizo al papa León XIV?

Tensiones políticas globales: La respuesta a Donald Trump y la Casa Blanca

Sin mencionar nombres, el pontífice reiteró la necesidad de “superar la teoría de la ‘guerra justa’”, un concepto defendido, entre otros, por la administración de Donald Trump. Y lamentó que la humanidad esté “cayendo en la cultura violenta del poder” que normaliza la guerra como “instrumento de política internacional”. Cabe recordar que, en abril, la Casa Blanca criticó al papa por afirmar que “Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra”, en el contexto del conflicto en Oriente Medio. No obstante, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitó al Papa hace unas semanas en lo que se vio como un intento para limar asperezas entre la administración Trump y el Vaticano.

Bloque de preguntas y respuestas