Nacional y Junior vuelven a una final: una rivalidad marcada por noches históricas y la inolvidable definición de 2004

El fútbol colombiano volverá a detenerse para vivir una nueva final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, dos de las instituciones más grandes y tradicionales del país.
El conjunto barranquillero, actual campeón y dueño de 11 estrellas, intentará defender el título, mientras que el cuadro verdolaga buscará alcanzar su estrella número 19 y seguir ampliando su dominio histórico en el fútbol profesional colombiano.
Será la tercera final de Liga entre ambos equipos, una rivalidad que ha dejado definiciones dramáticas, tandas de penales inolvidables y partidos que todavía permanecen en la memoria de los aficionados. Sin embargo, si existe una serie que sobresale por encima de todas, esa es la recordada final del Torneo Finalización 2004, considerada por muchos como una de las mejores finales en la historia del fútbol colombiano.