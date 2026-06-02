USO declara paro de 24 horas en Ecopetrol y denuncia estancamiento en negociación laboral

La negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) atraviesa uno de sus momentos más tensos. El sindicato anunció un paro de labores de 24 horas en la principal petrolera del país, argumentando la falta de avances en las conversaciones y señalando una supuesta ausencia de voluntad por parte de la administración de la compañía para llegar a acuerdos. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la Junta Directiva Nacional de la USO informó que la decisión fue adoptada tras considerar que las negociaciones se encuentran estancadas. Según el sindicato, la mesa de diálogo no ha mostrado progresos debido a una respuesta que calificó como “nula, negligente y dilatoria” por parte de la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol. Le puede interesar: Ecopetrol alarga la licencia de Ricardo Roa por incapacidad médica: 30 días más por fuera

Sindicato acusa falta de voluntad en la negociación

La organización sindical aseguró que el futuro laboral de miles de trabajadores depende de las decisiones que se tomen en esta etapa de la negociación colectiva. “Sobre ella recae la responsabilidad de definir el futuro laboral de la compañía”, afirmó la USO en su pronunciamiento, al tiempo que cuestionó a la administración de la empresa por lo que considera una falta de compromiso con los derechos de los trabajadores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El sindicato señaló que la movilización busca defender el pliego de peticiones presentado a Ecopetrol, cuyo eje principal, según explicó, es proteger la industria petrolera, garantizar la soberanía energética del país y promover una transición energética que no afecte a los trabajadores ni a las regiones productoras. Lea más: Sindicato de Ecopetrol descarta apoyar a Cepeda y respalda candidatos que impulsen exploración petrolera y fracking

Mejoras salariales y garantías laborales, entre las exigencias

Dentro de las principales peticiones planteadas por la organización figuran mejoras salariales y el fortalecimiento de los derechos laborales tanto para los trabajadores directos de Ecopetrol como para quienes laboran a través de empresas contratistas. La USO aseguró que la discusión no solo involucra aspectos económicos, sino también la estabilidad de una actividad que considera estratégica para el país. “Nuestra lucha busca proteger la estabilidad laboral de más de 60.000 trabajadores del sector de hidrocarburos y gas”, indicó el sindicato. Según la organización, las decisiones que se adopten en esta negociación también tendrán repercusiones sobre ocho departamentos cuya economía depende en buena medida de la actividad petrolera y sobre cerca de 3,5 millones de habitantes vinculados directa o indirectamente a esta industria. Conozca también: Ecopetrol avanza en clúster eólico de La Guajira: compró 49% de dos proyectos por US$25,5 millones

Bloqueos y protestas en Barrancabermeja