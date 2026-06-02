Expresidente Gaviria advierte a Petro: “Que no piense en renunciar a la presidencia para subirse a una tarima”

Luego de los resultados de la primera vuelta, en la que el candidato Abelardo de la Espriella arrasó, sacándole ventaja al candidato del oficialismo Iván Cepeda, una propuesta de un embajador para que Gustavo Petro y Armando Benedetti renuncien para unirse a la campaña del aspirante a la presidencia ha empezado a hacer eco. El expresidente César Gaviria se refirió a esto a través de un comunicado.
Quien lanzó la polémica iniciativa fue el embajador de Colombia en Brasil y exjefe del despacho presidencial, Alfredo Saade. “El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”, escribió en la cuenta de X el funcionario haciendo referencia a Gustavo Petro.