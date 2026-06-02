Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Incursión terrorista de disidencias de las Farc deja 8 heridos en Suárez, Cauca

El Ejército atribuyó los hechos al Estado Mayor Central, cuyo líder es “Iván Mordisco”.

  • El Ejército envió refuerzo al municipio caucano de Suárez para frenar la incursión de los terroristas. FOTO DE REFERENCIA: MANUEL SALDARRIAGA.
    El Ejército envió refuerzo al municipio caucano de Suárez para frenar la incursión de los terroristas. FOTO DE REFERENCIA: MANUEL SALDARRIAGA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

Ocho personas heridas deja por el momento una incursión armada de las disidencias de las Farc en la zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los ataques comenzaron en la mañana del lunes y se prolongaron hasta la madrugada de este martes, con hostigamientos a la Fuerza Pública y lanzamiento de explosivos desde drones.

La Alcaldía de Suárez expidió un comunicado en el cual precisó que la crisis se concentra en el sector de Playa Rica, con enfrentamientos entre los delincuentes y la Fuerza Pública.

“Alrededor de 200 familias permanecen confinadas en la zona, como consecuencia de los hechos que se desarrollan en el territorio, limitando su movilidad y poniendo en riesgo su integridad y bienestar”, dice el documento.

Entre los lesionados hay niños, según las informaciones preliminares. Uno de los menores de edad tuvo que ser remitido a Cali, junto a un adulto mayor, por la gravedad de las lesiones; los demás afectados fueron atendidos en centros médicos del municipio.

El Ejército atribuyó los ataques al frente Jaime Martínez, adscrito al bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

Para enfrentarlo fueron desplegadas tropas del batallón de Operaciones Terrestres N°14, que lograron identificar uno de los sitios de lanzamiento de los explosivos y ponerlo bajo custodia.

El pasado 29 de mayo, la Policía y el Ejército capturaron en Suárez a Juan Diego Acosta Yandi (“Cuatí”), presunto cabecilla de finanzas del frente Jaime Martínez, quien figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados por afectar a los farallones de Cali con delitos ambientales, relacionados con la explotación ilegal de yacimientos de oro.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Por información que condujera a su captura había una recompensa de hasta $100 millones. Es posible que esa captura se relacione con los ataques de esta semana.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Tragedia en Cauca: estalló casa que terroristas usaban para guardar explosivos; hay un muerto y varios heridos.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Terrorismo
Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Disidencias de Farc
Disidencias de Iván Mordisco
Colombia
Cauca
Iván Mordisco
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos