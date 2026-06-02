Procuraduría suspendió provisionalmente a Alfredo Saade por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por presunta participación en política indebida.
El autodenominado “pastor” pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, renunciar argumentando que “él sabe para qué” y al presidente también. A este le dijo que “el país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo”; en el mismo mensaje escribió “victoria o muerte”.
Según el expediente, la investigación se originó por mensajes como este en su red social X (antes Twitter). En otras palabras, la Procuraduría explicó que tomó la decisión al identificar algunos de los mensajes publicados por Saade en la red.