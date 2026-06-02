EE. UU. e Irán enfrentan un momento crítico tras la ruptura de las negociaciones mientras Trump apuesta por un acuerdo cercano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera posible alcanzar un acuerdo con Irán durante la próxima semana para poner fin al conflicto iniciado en febrero y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio internacional de petróleo.
Las declaraciones se produjeron mientras Teherán sostiene que suspendió las conversaciones con Washington en respuesta a los ataques israelíes en Líbano y en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos para evitar un deterioro de la situación regional.
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