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La USO anuncia movilizaciones y “planes tortuga” en Ecopetrol, ¿qué pasó?

La USO convocó movilizaciones desde el 20 de mayo durante negociación laboral con Ecopetrol, mientras utilidades de la petrolera cayeron 7,7% en el primer trimestre.

  • La USO convocó movilizaciones, plantones y planes tortuga durante la negociación de una nueva convención colectiva con Ecopetrol. FOTO TOMADA DE X (@usofrenteobrero).
    La USO convocó movilizaciones, plantones y planes tortuga durante la negociación de una nueva convención colectiva con Ecopetrol. FOTO TOMADA DE X (@usofrenteobrero).
Diario La República
hace 3 horas
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La Unión Sindical Obrera (USO) anunció el inicio de jornadas permanentes de movilización y “anormalidad laboral” a partir del 20 de mayo, en medio de la negociación de una nueva convención colectiva con Ecopetrol.

La decisión fue comunicada por el sindicato mediante un documento dirigido a sus subdirectivas y bases sindicales, en el que se busca fortalecer el proceso de negociación laboral con la petrolera estatal. Según explicó la organización, el objetivo es lograr un nuevo acuerdo que cobije tanto a trabajadores directos como a empleados de empresas contratistas.

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La USO informó que las acciones incluirán mítines informativos, plantones, concentraciones, asambleas permanentes y jornadas de difusión sindical. Además, el sindicato anunció la implementación de “planes tortuga coordinados”, una modalidad que consiste en reducir deliberadamente el ritmo de trabajo.

El sindicato señaló que estas actividades buscan respaldar la negociación colectiva y mantener la participación activa de las bases sindicales durante todo el proceso.

En el comunicado, la organización también hizo un llamado a la administración de Ecopetrol y a la comisión negociadora de la compañía para abordar las conversaciones “con una perspectiva de progresividad de derechos”.

¿Qué pide el sindicato en la negociación con Ecopetrol?

El sindicato de la petrolera aseguró que los principales puntos de la negociación estarán enfocados en la defensa del empleo digno, la estabilidad laboral y las garantías convencionales de los trabajadores.

Asimismo, el sindicato indicó que buscará mantener la protección del patrimonio público y de la soberanía energética del país como parte de las discusiones con la empresa.

La organización sindical también pidió a sus subdirectivas actuar con “rigurosidad organizativa” y mantener una participación constante durante las jornadas anunciadas.

¿Qué dice la USO sobre los costos laborales de Ecopetrol?

En el documento, la USO rechazó que el gasto laboral represente una presión significativa sobre las finanzas de Ecopetrol.

El sindicato sostuvo que, de acuerdo con los reportes de gestión de la petrolera, los costos laborales se han mantenido alrededor del 5% del total operacional integrado de la compañía. “La nómina no desborda la estructura de costos de la compañía”, afirmó la organización.

El anuncio de las movilizaciones ocurre en un momento clave para Ecopetrol. Recientemente, la empresa reportó sus resultados financieros del primer trimestre del año, en los que registró una caída de 7,7% en sus utilidades frente al mismo periodo de 2025, además de menores ingresos.

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