Luis Javier Suárez supera en goles a Haaland y Mbappé en ligas europeas

Luis Javier Suárez es en la actualidad el segundo jugador con más goles anotados en las principales ligas europeas (España, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos). Supera a estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Lautaro Martínez o Erling Haaland.
El colombiano debutó esta temporada en la Primeira Liga (máxima categoría del fútbol portugués) con el Sporting de Lisboa, club que pagó en un principio 20 millones de euros por él al Almería de España.
Los lusitanos han pagado casi 4 millones de euros más a los españoles por los objetivos cumplidos por el samario. Entre ellos, clasificar a cuartos de final de Champions League, ser el goleador del torneo local, más de 20 titularidades y clasificación a la Liga de Campeones 2026/27. Suárez registró 28 dianas en 32 partidos. También brindó 7 asistencias. Su entrenador, Rui Borges, lo ha descrito como un “goleador hambriento con temperamento y mucho carácter”.