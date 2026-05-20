Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Luis Javier Suárez supera en goles a Haaland y Mbappé en ligas europeas

El delantero colombiano es colíder de goleo de los principales torneos locales del mejor fútbol del mundo. Solo lo supera Harry Kane.

  • Luis Javier Suárez anotó 37 goles en 52 partidos esta temporada por todas las competiciones. Jugará la final de la Copa de Portugal el próximo 24 de mayo. FOTO GETTY
    Luis Javier Suárez anotó 37 goles en 52 partidos esta temporada por todas las competiciones. Jugará la final de la Copa de Portugal el próximo 24 de mayo. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

Luis Javier Suárez es en la actualidad el segundo jugador con más goles anotados en las principales ligas europeas (España, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos). Supera a estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Lautaro Martínez o Erling Haaland.

El colombiano debutó esta temporada en la Primeira Liga (máxima categoría del fútbol portugués) con el Sporting de Lisboa, club que pagó en un principio 20 millones de euros por él al Almería de España.

Los lusitanos han pagado casi 4 millones de euros más a los españoles por los objetivos cumplidos por el samario. Entre ellos, clasificar a cuartos de final de Champions League, ser el goleador del torneo local, más de 20 titularidades y clasificación a la Liga de Campeones 2026/27. Suárez registró 28 dianas en 32 partidos. También brindó 7 asistencias. Su entrenador, Rui Borges, lo ha descrito como un “goleador hambriento con temperamento y mucho carácter”.

Solo lo supera Harry Kane

Por encima del cafetero solo se observa un nombre estelar: el inglés Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich, compañero de Luis Díaz en el Gigante de Baviera, realizó una campaña soñada en la Bundesliga bajo las órdenes del belga Vincent Kompany.

Kane marcó 36 goles en la liga alemana, 8 más que Luis Javier Suárez en el listado europeo de goleo.

El atacante que llevará la batuta de la Selección de Inglaterra en el Mundial de Norteamérica 2026 es, además, el favorito a quedarse con la Bota de Oro 2025/26 en el fútbol del Viejo Continente.

Por encima de Erling y Kylian

Sumando solo los goles ligueros, Luis Javier Suárez supera a Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid). Si bien ambos atacantes tienen más goles que Suárez en la temporada general (Suárez 37, Haaland 38 y Mbappé 41), en el campeonato local de cada uno, Luis Javier le saca ventaja a los 24 del francés y los 27 del noruego.

Hay que recordar que esto puede cambiar, pues al delantero del City aún le queda un partido ante Aston Villa por Premier League, y a Mbappé le falta un compromiso contra Athletic Club de Bilbao. Mientras que Suárez ya culminó su participación en la liga de Portugal , razón por la cual le pueden igualar.

InfogrÃ¡fico
Luis Javier Suárez supera en goles a Haaland y Mbappé en ligas europeas

No hizo extrañar a Gyokeres

Luis Javier arribó a Lisboa con una mochila bastante pesada: debía reemplazar a Vyctor Gyokeres, delantero sueco que fue goleador y campeón con Sporting en las últimas dos campañas.

El escandinavo partió a Londres para ser parte del Arsenal (campeón de la Premier League), y el señalado para reemplazarlo era Luis Suárez.

“Miramos al presente, no al pasado. Luis lo ha hecho muy bien y ha vuelto a jugar un partido magnífico, en el que ha ayudado mucho al equipo”, dijo Rui Borges en septiembre de 2025, cuando le preguntaron si el samario dejó en el olvido a Victor.

Suárez no hizo sentir la ausencia de Gyokeres. El colombiano convirtió 26 goles dentro del área, 2 afuera de ella, 2 goles de cabeza, 7 de pierna izquierda y 18 de pierna derecha. Marcó solo un gol de penal, además de dar 6 asistencias. Su calificación promedio fue de 7.4 según Sofascore.

¿cómo está la pelea por la bota de oro?

La Bota de Oro europea tiene como líder a Harry Kane con 72 puntos, esto producto de 36 goles. Los puntos por ser el mayor artillero del fútbol de Europa se reparten de la siguiente manera: 2 puntos por gol anotado en las 5 grandes ligas (España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia), 1,5 puntos por anotación en ligas del puesto 6 al 21 del ranking UEFA (ahí está Portugal) y 1 punto por diana para el resto de ligas. Según estos ítems, el segundo en carrera es Erling Haaland con 52 puntos (26) y el podio lo completa Mbappé con 48 unidades (24). El colombiano Luis Javier Suárez ocupa el quinto lugar con 42 puntos conseguidos gracias a los 28 tantos anotados en la Primeira Liga. Del samario se destaca algo: fue goleador dos temporadas seguidas, una en la segunda división de España y esta en Portugal.

Lea también: ¿Podría llegar Richard Ríos al Real Madrid de la mano de Mourinho?

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Real Madrid
Selección Colombia
Champions League
Bayern Múnich
Manchester City
Liga de Campeones de la UEFA
Liga de Campeones
Sporting de Portugal
Liga de Portugal
Sporting CP
Europa
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Harry Kane
Luis Javier Suárez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos