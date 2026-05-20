Video | De no creer: con cepos inmovilizaron patrullas de la Policía en el centro de Medellín, ¿hubo comparendos?

El pasado fin de semana en el centro de Medellín, por el sector de La Candelaria, se presentó una escena casi nunca vista, pues por lo menos cuatro patrullas de la Policía fueron inmovilizadas con cepos, presuntamente por mal parqueo, justo en inmediaciones de una estación. En una de las grabaciones —que se viralizaron rápidamente en redes sociales— se observa tanto a los agentes de tránsito como a los policías en una de sus patrullas motorizadas, quienes al parecer estarían explicándole a los guardas por qué los vehículos estajavascript:void(0)ban en esa calle. Además de las patrullas, también fueron inmovilizados otros carros particulares oficiales. Lea más: Ante convocatoria de piques ilegales en Las Palmas por redes sociales, Tránsito intensificó operativos: van 900 sancionados “Se calentó esta vaina, vea”, dijo uno de los ciudadanos presentes y quien simultáneamente estaba grabando la insólita escena con su teléfono celular. Otras personas que pasaban por el sitio también se quedaron perplejas al ver lo que pasaba y ni lo podían creer. “El Estado peleando con el Estado”, fue otro de los comentarios que quedó registrado en el video.

La gente en redes sociales tampoco tardó en opinar sobre este acontecimiento: unos a favor de la autoridad vial y otros no tanto, e incluso, muchos decidieron tomárselo con un poco de humor. “Que la ley aplique para todos así sea para la autoridad misma. Que no se pasen por la galleta las normas, también las deben cumplir como cualquier otro”. “Ya era hora. Parquean mal sin justificación alguna, usan la ciclovía sin razón, se suben en motos a los andenes y carecen de los más mínimos modales cívicos y ciudadanos. La Policía tiene que dar ejemplo”. “Los tránsitos de Medellín no han cogido un libro de normas en su vida”. Entérese: Video | Conductor chocó a dos agentes de tránsito por, presuntamente, evadir un retén en Medellín Y es que la polémica se desató porque, mientras algunos dicen que estuvo bien y fue idóneo el procedimiento, otros alegan, incluso con ley en mano, que el actuar de los guardas no fue correcto, pues La Estación La Candelaria se denomina como “Zona de Reserva Logística” y funciona como punto de parqueo de las patrullas de dicha estación. Además, el artículo 112 de la ley 769 de 2002 señala que las prohibiciones de parqueo deben ceder ante necesidades de seguridad nacional o ciudadana, lo que aviva aún más el ‘rifi rafe’ entre quienes están a favor o en contra de esta intervención.

¿Y qué respondió la Secretaría de Movilidad?