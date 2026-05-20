Video | De no creer: con cepos inmovilizaron patrullas de la Policía en el centro de Medellín, ¿hubo comparendos?

El pasado fin de semana en el centro de Medellín, por el sector de La Candelaria, se presentó una escena casi nunca vista, pues por lo menos cuatro patrullas de la Policía fueron inmovilizadas con cepos, presuntamente por mal parqueo, justo en inmediaciones de una estación.
En una de las grabaciones —que se viralizaron rápidamente en redes sociales— se observa tanto a los agentes de tránsito como a los policías en una de sus patrullas motorizadas, quienes al parecer estarían explicándole a los guardas por qué los vehículos estajavascript:void(0)ban en esa calle. Además de las patrullas, también fueron inmovilizados otros carros particulares oficiales.
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“Se calentó esta vaina, vea”, dijo uno de los ciudadanos presentes y quien simultáneamente estaba grabando la insólita escena con su teléfono celular. Otras personas que pasaban por el sitio también se quedaron perplejas al ver lo que pasaba y ni lo podían creer. “El Estado peleando con el Estado”, fue otro de los comentarios que quedó registrado en el video.