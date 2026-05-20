Petro por fin admite errores en su gobierno, aunque culpa a su “ingenuidad”

A pocos días de la primera vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro hizo una de sus reflexiones más autocríticas desde que llegó a la Casa de Nariño. En una entrevista realizada por el medio nacional Caracol Noticias, reconoció errores en la conformación de su gobierno, cuestionó decisiones económicas y admitió que parte de las dificultades de su mandato surgieron de confiar en funcionarios que, según dijo, terminaron alejándose de su proyecto político. El presidente Gustavo Petro llegó a la recta final de su mandato y, en una conversación de más de una hora, habló de los obstáculos que, a su juicio, frenaron las transformaciones que prometió en campaña, pero también reconoció decisiones equivocadas que todavía le pasan factura a su gobierno. Entérese: Gobierno Petro endeuda a Colombia con tasas récord del 14% a corto plazo, la cifra más alta en 20 años

La principal, dijo, fue haber apostado por una coalición amplia y plural en el inicio de su administración. Petro aseguró que la idea de construir un “diálogo nacional” terminó debilitando el rumbo político de su proyecto y afectó la ejecución de las reformas estructurales que prometió durante la campaña presidencial. “Yo siendo hijo del M-19, pensé siempre en el tema del diálogo nacional. Recuerda que es una consigna que se lanza desde 1982, ya hace tiempo. Y que se expresa de alguna manera en la Asamblea Constituyente de 91. Por tanto, debe haber una pluralidad; eso no lo he abandonado, la pluralidad, pero al plasmarla en el gobierno, en forma concreta, la pluralidad que hice en el primer gabinete no sirvió para nada y dejó unas marcas irreversibles para mi gobierno”, afirmó el mandatario al referirse a la conformación inicial de su equipo ministerial y reiterar que “aún hoy estamos viviendo las consecuencias”. En esa revisión crítica incluyó directamente a algunos de los funcionarios más importantes con los que arrancó su administración, entre ellos el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien fue expulsado del gabinete luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el rompimiento de la coalición de gobierno porque los partidos aliados no apoyaron la reforma a la salud; a esa salida se sumaron las del exministro de Educación Alejandro Gaviria y la exministra de Agricultura Cecilia López, voces que desde el comienzo marcaron diferencias frente a algunas de las reformas estructurales del Ejecutivo. Le puede interesar: No lo suelta: Petro ahora culpa al exministro José Antonio Ocampo de su déficit fiscal Aunque Petro sostuvo que inicialmente creyó que compartían una visión progresista sobre la economía y el Estado, con el tiempo concluyó que representaban posiciones más cercanas al “establecimiento tradicional”. Sin embargo, varios de esos exfuncionarios defendieron públicamente sus reparos técnicos y políticos frente a decisiones del Gobierno. El caso más visible fue el de Alejandro Gaviria, quien durante años construyó una trayectoria reconocida en el sector salud tras liderar ese ministerio durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde esa experiencia, Gaviria insistió en que la reforma a la salud propuesta por Petro era “inviable” y advertía riesgos sobre la sostenibilidad del sistema y la atención de los pacientes.

Sin embargo, esa autocrítica dejó por fuera otro de los problemas que marcó la administración desde el inicio, la inestabilidad permanente del gabinete. Desde agosto de 2022 el Gobierno ha tenido 62 ministros y solo en 2025 acumuló 15 cambios, debilitando la continuidad administrativa y aumentando la percepción de improvisación en varias carteras estratégicas.

“Mi error se llama ingenuidad”: la autocrítica de Petro en medio del desgaste político de su gobierno

“Mi error se llama ingenuidad”, dijo al explicar por qué terminó enfrentado con varios de los nombres que inicialmente integraron su gabinete. El mandatario centró buena parte de su inconformidad en el manejo económico de los primeros meses de gobierno. Según explicó, uno de los errores más costosos fue haber destinado recursos del presupuesto nacional para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, acumulado durante el gobierno de Iván Duque. En su análisis económico, el presidente también volvió a cargar contra el Banco de la República y aseguró que las altas tasas de interés han puesto presión sobre la sostenibilidad fiscal del país. Según dijo, esperaba encontrar mayor respaldo dentro de la junta directiva del emisor, pero terminó descubriendo que predominaban visiones económicas cercanas al uribismo y al gobierno Duque. “Yo debería tener mayoría en la Junta Directiva del Banco. ¿Por qué no la tengo? Y eso es irreversible”, señaló. Conozca: Abren investigación a Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’ sobre financiación de su campaña Petro también reconoció que subestimó la resistencia institucional que encontraría durante su gobierno. En la entrevista cuestionó varias decisiones de las altas cortes, especialmente aquellas relacionadas con la emergencia climática y la declaratoria de emergencia económica en La Guajira. Aseguró que parte de la justicia colombiana quedó marcada por una visión “ultraconservadora” consolidada durante las últimas décadas. Mencionó episodios como el Cartel de la Toga, la influencia del exprocurador Alejandro Ordóñez y el papel del exfiscal Néstor Humberto Martínez como antecedentes de esa transformación institucional. Sin mencionar que la fragilidad política coincidió con algunos de los mayores escándalos de corrupción de la administración. El más grave, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde la Fiscalía y los organismos de control detectaron un presunto desvío de recursos públicos relacionados con carrotanques destinados a La Guajira. Según las investigaciones, los contratos terminaron convertidos en una red de favores políticos y corrupción que salpicó a exministros y altos funcionarios del Ejecutivo. Lea también: “Apenas pase esto, se procede”: Petro habla sobre crisis en su gabinete por pelea entre Angie Rodríguez y Carrillo El caso terminó erosionando uno de los principales símbolos del discurso social del petrismo, llevar agua a las regiones más pobres del país. La crisis escaló al punto de que exfuncionarios cercanos al Gobierno terminaron procesados y privados de la libertad. Petro también admitió dificultades en la ejecución política de su programa de gobierno y aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo terminó alejándose de la esencia de lo que, según él, la ciudadanía respaldó en las urnas. “El plan de desarrollo que entra al Congreso no es el programa de gobierno que yo presenté”, afirmó. Y añadió, “Hay una costumbre un poco soberbia, le diría yo, intelectualismo soberbio, que es que cuando se pone un equipo, que incluso no tuvo que ver con la campaña, no lee lo que se puso en discusión con la campaña y hace lo que el equipo consideraría que es el camino de Colombia. Entonces esa postura intelectual reemplaza al pueblo de Colombia. Y eso es un golpe contra la democracia”.

La “Paz Total”

Uno de los bloques centrales de la entrevista giró alrededor de la política de paz total y de cómo el presidente Gustavo Petro “redefinió” el problema de la violencia en Colombia. El mandatario aseguró que el país ya no enfrenta estructuras insurgentes similares a las antiguas Farc, sino redes criminales ligadas principalmente a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Entérese: Afán de Petro por reunir criminales en “caguanes” en plenas elecciones: ¿qué hay detrás? Petro sostuvo que tratar a los grupos armados actuales como guerrillas tradicionales es “un error completo”. Según explicó, las organizaciones de hoy no tienen la misma estructura jerárquica, política o militar que tuvieron las Farc durante décadas. “El Clan del Golfo no es una guerrilla como las Farc. Son redes de personas civiles que usan moto, que pueden moverse de dos o tres, que extorsionan en general”, afirmó. Y defendió el concepto de “paz total”, aunque reconoció que el término terminó mezclando fenómenos distintos. Explicó que la estrategia inicial buscaba combinar salidas judiciales, sometimiento y transformación social de los territorios más golpeados por las economías ilegales.

Precisamente esa estrategia de seguridad y negociación también ha mostrado fisuras. Aunque el presidente defendió en la entrevista su tesis de que “entre más paz, menos narcotráfico”, los diálogos con grupos armados no han logrado frenar el aumento de secuestros, extorsiones y control territorial en varias regiones del país. El ELN suspendió conversaciones en distintos momentos y las disidencias siguieron expandiendo economías ilegales en zonas estratégicas. Incluso en el terreno militar, donde Petro defendió los cambios hechos en las Fuerzas Armadas y cuestionó el legado de los falsos positivos, su gobierno terminó enfrentando críticas por bombardeos en los que murieron menores de edad, un tema que durante años había sido bandera de oposición del hoy presidente. Le puede interesar: Declaran estado de emergencia y toque de queda en Labateca, Norte de Santander, por combates con el ELN Frente al crecimiento de estructuras criminales, Petro aseguró que la salida no puede reducirse a bombardeos o despliegues militares. “Si quieres realmente erradicarlos, transforma la economía ilícita en lícita”, afirmó. A pesar del crecimiento récord de cultivos de coca, que alcanzaron 262.000 hectáreas en 2024, que alimentó críticas internacionales contra la política antidrogas de Petro y derivó en cuestionamientos sobre la efectividad de la llamada “Paz Total”. Petro también habló del componente internacional del crimen organizado y aseguró que las principales redes del narcotráfico ya no operan desde Colombia, sino desde otros países. “Viven en Dubái, viven en Miami, viven en Madrid”, afirmó al referirse a las mafias transnacionales que, según dijo, manejan las grandes rentas del negocio. Conozca: Gobierno Petro no publicará informe de la ONU sobre coca en Colombia: “al Gobierno le incomodó”

En medio de las críticas por el deterioro del orden público en regiones como Catatumbo, Cauca o el Pacífico, el presidente insistió en que la discusión no puede limitarse al despliegue militar. Para él, el problema de fondo sigue siendo económico y social con territorios históricamente abandonados donde las economías ilegales terminaron reemplazando al Estado. Aunque Petro habló de errores políticos y de decisiones equivocadas en la conformación de su gabinete, evitó profundizar en varios de los escándalos más delicados que golpearon su administración durante estos años. La entrevista no abordó con detalle las investigaciones sobre financiación irregular de campaña, los cuestionamientos a Armando Benedetti, Laura Sarabia o los choques internos que terminaron exponiendo fracturas en el círculo más cercano del presidente. Siga leyendo: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

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