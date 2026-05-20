¿Por qué el 90% de la gente usa más la mano derecha? Esta es la razón, según la ciencia

Uno de los enigmas más extraños de la evolución humana es la elección de nuestra mano dominante durante la infancia. La mayoría de la gente suele ser diestra y una nueva investigación, publicada en Plos Biology, revela que esta decisión podría deberse a caminar a dos piernas y a la expansión del cerebro.
En concreto, un 90 % de las personas de todas las culturas humanas emplean la mano derecha, una elección única en el reino de los primates porque ninguna otra especie parece mostrar una preferencia poblacional de tal magnitud.
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A pesar de décadas de investigación sobre el cerebro, los genes y el desarrollo, investigadores de la Universidad de Oxford claudican en que la respuesta se reduce a la forma en la que evolucionaron los humanos.
El estudio recopiló datos de individuos de 41 especies de monos y simios y se utilizaron modelos bayesianos que tuvieron en cuenta las relaciones evolutivas entre familias para poner a prueba las hipótesis sobre el desarrollo de la lateralidad. Entre ellas, se valoraron el uso de herramientas, la dieta, el hábitat, la masa corporal, la organización social, el tamaño del cerebro y la locomoción.