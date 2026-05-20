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Confirmado | Aún no “mijitos”: Leonel Álvarez rechazó la oferta para dirigir al DIM; los rojos siguen buscado técnico

El cuadro antioqueño tiene el puesto vacante desde el 21 de abril de este año, cuando despidieron a Alejandro Restrepo.

  • El entrenador antioqueño Leonel Álvarez dirigió al Medellín en 2016, cuando consiguió su título más reciente de Liga. Foto: El Colombiano
    El entrenador antioqueño Leonel Álvarez dirigió al Medellín en 2016, cuando consiguió su título más reciente de Liga. Foto: El Colombiano
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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El DIM aún no ha llegado a un acuerdo con ningún técnico. El cuadro rojo, dirigido de manera interina por Sebastián Botero desde el 21 de abril, sigue en la búsqueda de un entrenador para el segundo semestre de este año. El martes se dijo que El Poderoso había llegado a un acuerdo con el antioqueño Leonel Álvarez para que los dirigiera por un par de temporadas.

Sin embargo, este miércoles le confirmaron a EL COLOMBIANO desde el club que el técnico paisa, que dirigió al Atlético Bucaramanga hasta hace un par de meses y terminó su vínculo de manera anticipada con los “leopardos”, rechazó la oferta que le hicieron desde Itagüí por medio de su agente.

¿Por qué Leonel Álvarez rechazó la oferta del Medellín?

No hay muchos detalles sobre la propuesta del DIM. Sin embargo, se estima que le ofrecieron estar al frente del equipo hasta finales del 2027. Medellín tiene una política que ha intentado cumplir en sus últimos procesos: que el técnico que llegue tenga, por lo menos, tres semestres de proceso para intentar ser campeón. Con Alfredo Arias y Alejandro Restrepo lo cumplieron. Esa era una de las prendas de garantía que ofrecían a Leonel.

También se dice que le habían ofrecido un salario alto, de nivel internacional, e incluso que el exfutbolista paisa había visitado la sede del Club Pilsen, que fue adquirida por el equipo en 2023 y en la que están terminando de trabajar para tener una segunda cancha, del tamaño y grama que tiene la del Atanasio, y le habría parecido que tenía buenas condiciones para su proyecto.

Los hinchas del Medellín estaban ilusionados con el regreso de Leonel. Todos tienen en la memoria el título que consiguió el timonel paisa con el cuadro rojo en el Apertura del 2016, que fue el último que ganó DIM en el rentado local. Por eso y por el carácter que muestra el timonel, se pensaba que el “fichaje” de Álvarez podía ser el inicio para cerrar la fractura entre afición y dirigentes.

No obstante, las condiciones no agradaron al entrenador, que hasta hace un par de semanas se decía que no había logrado cerrar un acuerdo económico con los dueños del Bucaramanga para la finalización de su vínculo y el de su cuerpo técnico, pues no estaban conformes con las condiciones de la indemnización que les ofrecían.

¿Qué harán desde el Medellín?

Aunque el cuadro rojo está concentrado en el partido contra Cusco, válido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se juega este miércoles a las 9:00 p.m. en Perú, también empezaron a trabajar para buscar una “opción B” para el banquillo antioqueño. Aunque aún no hay nombres confirmados, varios entrenadores podrían aparcer –de nuevo–, en el radar del cuadro rojo.

Por un lado, el exfutboista antioqueño Óscar Pareja, que en algún momento fue la primera opción para ocupar el banquillo, podría volver a sonar con fuerza. “Parejita” terminó su vínculo con el Orlando City de la MLS a inicios de este año y está libre. No obstante, en abril le hicieron una cirugía de rodilla y la recuperación terminaría a finales de julio o inicios de agosto. Alguna vez manifestó a este diario que, en caso de que lo esperaran, aceptaría.

También han sonado nombres como el de Alberto Gamero, que salió a mediados del semestre pasado del Deportivo Cali, así como el del experimentado entrenador Juan Carlos Osorio, quien tiene cercanía con los dueños del Medellín y, además, podría ver con buenos ojos llegar a ese club porque tiene condiciones como una sede propia, que le permitirían plantear un proyecto deportivo como los que él se imagina.

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