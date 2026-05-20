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¿Por qué Off Campus se convirtió en la serie más vista en la historia de Prime Video?

Esta semana, la plataforma reveló que la adaptación literaria estrenada el 19 de mayo es ahora su producción con más visualizaciones. EL COLOMBIANO conversó con Ella Bright y Belmont Cameli, sus protagonistas.

  • Estos son Belmont Cameli y Ella Bright, protagonistas de la primera temporada de Off Campus. FOTO: Cortesía Prime Video.
    Estos son Belmont Cameli y Ella Bright, protagonistas de la primera temporada de Off Campus. FOTO: Cortesía Prime Video.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 3 horas
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Poco más de dos meses antes de su estreno, Off Campus ya había sido renovada para una segunda temporada. Y, faltando un par de días para que los ocho episodios estuvieran disponibles en Prime Video, las redes sociales ya estaban repletas de comentarios sobre la serie que, al igual que numerosas predecesoras de la misma casa productora, sigue la receta de estar basada en bestsellers juveniles.

“Esta serie alteró mi química cerebral”, “No tiene sentido lo buena que es” y “Ya pasaron dos días, ¿cuándo tendremos la segunda temporada?” son algunas de las reseñas que han dejado los usuarios que, a su vez, se suman a la puntuación del 96 % que, gracias a las opiniones de los críticos, la producción tiene en Rotten Tomatoes.

Lea: “Ahora la persona que...

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