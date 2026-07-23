El dólar barato está frenando la llegada de turistas extranjeros a Colombia, revela Anato

Aunque el turismo colombiano mantiene un crecimiento en el movimiento de viajeros, el panorama para las agencias de viajes es menos favorable. En entrevista con EL COLOMBIANO, Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, advierte que el aumento de pasajeros no se reflja en mayores ingresos ni en una mejor rentabilidad para las empresas del sector.
También alerta sobre los efectos del nuevo impuesto a los tiquetes internacionales, el dólar barato, la desaceleración del turismo receptivo y el impacto que tendrá la reforma laboral sobre los costos y el empleo.
Por ejemplo, el fortalecimiento del peso frente al dólar comenzó a afectar el turismo receptivo. Entre enero y mayo de 2026, la llegada de visitantes no residentes a Colombia cayó 1,6%, al pasar de 2,5 millones en el mismo periodo de 2025 a 2,4 millones este año, una tendencia que el sector atribuye, entre otros factores, a la menor competitividad del país frente a otros destinos.
Puede leer: Vaupés, Guaviare y Guainía, los de mayor crecimiento en llegada de extranjeros