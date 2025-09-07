Orden de Trump permitiría eliminar arancel del 10% a productos de Colombia: café, flores, banano y oro ganarían.

El pasa do 5 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva 14285, bautizada como Reciprocal Tariff Adjustments for Aligned Partners.
La medida, que entrará en vigor el 8 de septiembre, redefine el esquema de aranceles recíprocos e introduce un programa condicionado de exenciones, conocido como PTAAP (Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners).
En palabras simples, el gobierno Trump está dispuesto a bajar o incluso eliminar aranceles a ciertos productos, siempre y cuando los países exportadores firmen acuerdos “alineados” con los intereses de EE. UU.
Para Colombia, que hoy paga un 10% de arancel en varios de sus productos estrella, la medida abre una ventana única de negociación.