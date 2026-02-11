Después de la polémica, DIM por fin confirmó fichaje de Frank Fabra, ¿qué le aporta su llegada al club?

Pasaron diez días desde que el DIM empezó la campaña de expectativa del regreso de Frank Fabra a la institución, hasta que el lateral antioqueño, de 34 años, fue confirmado como refuerzo del cuadro rojo para el Apertura 2026. Este miércoles, después de un buen tiempo de espera, el Poderoso confirmó al último refuerzo que fichó para esta temporada, en la que no solo tendrá competencia a nivel local, sino que también lo hará a nivel internacional. Con un video publicado en redes sociales en el que aparecen los lugares que marcaron la vida del jugador (Nechí, Envigado, Cali, Medellín, Buenos Aires), oficializaron la llegada de Fabra, jugador con experiencia internacional y quien en diciembre terminó contrato con Boca Juniors de Argentina después de estar diez años en ese club –y disputar un par de finales de Copa Libertadores que no ganó.

¿Por qué se demoró tanto la presentación de Frank Fabra?

La llegada de Fabra al Medellín no estaba prevista. Aunque en el cuadro rojo sabían que debían buscar un lateral o carrilero por izquierda, el antioqueño no estaba entre los nombres que se tenían previstos. No obstante, una vez llegó a la ciudad tras su paso por Boca, el jugador habló con los directivos del club para que lo dejaran entrenar, mantener ritmo, mientras conseguía equipo.

Si bien durante sus últimos años en el balompié argentino no tuvo mucha regularidad, Fabra tiene la experiencia y jerarquía que muchos pedían para reforzar la plantilla y que esperan sea importante en momentos decisivos como finales, o encuentros de Copa Libertadores como el que tendrán el martes contra Liverpool de Uruguay.

Todo estaba dado para que lo confirmaran desde principios de febrero. Sin embargo, después del duelo contra Millonarios en Bogotá, que se empezó a jugar el domingo primero de este mes y se terminó el lunes 2 por el mal estado del estadio El Campín, por las redes sociales circuló un video donde se ve a Fabra cantando “El Pregón Verde”, famosa canción de Nacional.