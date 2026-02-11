x

Agrupación de Yeison Jiménez confirmó que el artista dejó más música grabada y tomó importante decisión

A través de un comunicado, los colaboradores del artista se expresaron sobre el legado musical del cantante de música popular a un mes de su muerte.

    El equipo colaborador del cantante publicó un comunicado sobre su futuro próximo, además de proyectos que dejó grabados Yeison Jiménez. FOTO: Rodrigo Varela, Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

11 de febrero de 2026
bookmark

Luego de su fallecimiento, son varias las especulaciones surgidas en cuanto a los proyectos musicales que tenía el cantante Yeison Jiménez de cara al 2026. Sobre estos, la agrupación del artista hizo un anuncio que involucra su legado musical.

A través de un comunicado, la agrupación de El Aventurero confirmó que efectivamente el cantante dejó varios temas grabados que aún no han salido a la luz.

Lea también: (Fotos) ¿El avión estaba apto para volar? Revelan informe técnico sobre el accidente de Yeison Jiménez

“La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra”, dice la publicación en las redes oficiales del artista.

Así mismo, el grupo de músicos anunció que continuarán juntos en los escenarios, esto con el fin de seguir recordando al intérprete de canciones como Aventurero, Hasta la madre, El desmadre, entre otras.

“Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes”, expresó el equipo colaborador de Yeison en su cuenta de Instagram.

“Esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música y en millones de corazones”, concluyó el comunicado.

Esta decisión de la banda del artista se da no sólo un mes después de que el cantante falleciera en un siniestro aéreo en Paipa, Boyacá, sino una semana después de que el equipo de Yeison publicara la que sería la última canción que alcanzó a grabar en vida.

El tema Dime que sí fue mostrado en redes con fragmentos de los momentos en que Yeison Jiménez grababa con su productor, Georgy Parra Salvaje, que contó con la autorización de la familia para difundir la canción.

“Cómo hago pa´ decirle que usted me gusta mucho. Este deseo que yo siento por su piel me está quemando”, dice un fragmento de la canción publicada días atrás.

Siga leyendo: Así suena Dime que sí, la última canción que grabó Yeison Jiménez antes de morir en accidente aéreo

