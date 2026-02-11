Agrupación de Yeison Jiménez confirmó que el artista dejó más música grabada y tomó importante decisión

Luego de su fallecimiento, son varias las especulaciones surgidas en cuanto a los proyectos musicales que tenía el cantante Yeison Jiménez de cara al 2026. Sobre estos, la agrupación del artista hizo un anuncio que involucra su legado musical.

A través de un comunicado, la agrupación de El Aventurero confirmó que efectivamente el cantante dejó varios temas grabados que aún no han salido a la luz.

“La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra”, dice la publicación en las redes oficiales del artista.

Así mismo, el grupo de músicos anunció que continuarán juntos en los escenarios, esto con el fin de seguir recordando al intérprete de canciones como Aventurero, Hasta la madre, El desmadre, entre otras.