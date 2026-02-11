En Colombia mujeres representan solo el 38 % de población investigadora: Minciencias

La ciencia sigue siendo un terreno desigual para las mujeres. A escala global, menos del 30 % de las personas investigadoras son mujeres, según la Unesco, y su participación en la innovación continúa rezagada: ocupan apenas el 22 % de los cargos en ciencia y tecnología, mientras que solo el 7 % de las niñas se proyecta como científica en el futuro. En Colombia, las mujeres representan el 38% de la población investigadora, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y menos del 30 % lidera grupos de investigación. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, una fecha que este año vuelve a poner en el centro una realidad persistente: la infrarrepresentación de las mujeres en la investigación científica, especialmente en áreas estratégicas y en los espacios de toma de decisiones, con efectos directos sobre los enfoques de investigación y su impacto en la vida de las mujeres. Para la Dirección de Investigación de la Fundación WWB Colombia, que desarrolla y apoya investigaciones sobre las condiciones de vida de las mujeres en el país, la participación femenina en la ciencia incide de manera directa en el cierre de brechas estructurales. Le puede interesar: ONU advirtió que más de 4 millones de niñas en el mundo podrían sufrir mutilación genital en 2026, ¿por qué? La investigación liderada por mujeres amplía el talento calificado, visibiliza barreras socioeconómicas que suelen pasar inadvertidas y genera soluciones con impacto en las condiciones económicas y sociales de otras mujeres. Desde este enfoque, la ciencia se entiende como una herramienta de equidad con efectos concretos en territorios como el Pacífico Colombiano. “La investigación en el Pacífico es un asunto de equidad y justicia social. Es una región con enorme biodiversidad y profundas desigualdades, donde investigar permite proteger lo que está en riesgo, así como reconocer y valorar los saberes ancestrales que sostienen la vida en los territorios”, explica Soraya Husaín Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

Para la experta, muchas políticas y programas se han diseñado desde el escritorio, sin comprender lo que viven las mujeres negras, indígenas y rurales. La investigación en territorio genera la evidencia necesaria para construir políticas públicas e intervenciones pertinentes y sostenibles, además de aportar a la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz. “Sin investigación, cualquier acción corre el riesgo de reproducir daños en lugar de cerrar brechas”. Otras investigadoras coinciden en que la presencia de las mujeres transforma las preguntas, los métodos y los alcances de la ciencia. Para Florencia Mora Anto, investigadora del proyecto Los oficios y los saberes de las mujeres campesinas del Valle del Cauca, que hace parte del Museo Virtual Mujeres, Territorio y Vida de la Fundación WWB Colombia, “la investigación es un proceso vivo, que conjuga pensamiento científico y poético. Investigamos desde el detalle, la emoción y el contacto con las comunidades para comprender la vida en su complejidad y aportar al mejoramiento de sus condiciones”. En la misma línea, Diana Vernot, docente universitaria e investigadora del proyecto Mujeres, migración, informalidad y cocina, subraya que ampliar la participación de las mujeres en la ciencia diversifica el campo investigativo: “La entrada de las mujeres a la investigación amplía el horizonte de preguntas, cuestiona sesgos y permite discutir quiénes acceden, permanecen y son visibles en el sistema científico. Superar estas brechas es clave para enriquecer el panorama investigativo del país”. El Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia, que impulsa la generación, difusión y apropiación de conocimiento orientado a comprender y reducir las desigualdades que afectan a las mujeres en el Pacífico colombiano, ha financiado 141 investigaciones, con una inversión superior a los $8.000 millones. El 72,34 % de estos proyectos han sido liderados por mujeres; en el nivel de doctorado, la participación femenina alcanza el 80 %, y en maestría, el 88,24 %. Además, el 100 % de las investigaciones incorpora enfoque de género.

La investigación de Kathleen Salazar sobre movilidad con enfoque de género, por ejemplo, aportó insumos clave para evidenciar los vacíos de la agenda pública en transporte en Cali. El trabajo de María Daniela Portela con las aliñadoras de la galería de Tumaco derivó en un proceso de economía circular que hoy genera ingresos, organización comunitaria y reconocimiento internacional. “Lo que construimos desde la investigación tenía un futuro real. Las aliñadoras entendieron que ese conocimiento podía convertirse en emprendimiento y autonomía económica”, señala Portela. En un país atravesado por profundas desigualdades, apoyar la investigación liderada por mujeres implica producir mejor evidencia, diseñar políticas públicas más pertinentes y fortalecer la autonomía económica y social en los territorios.

Museo Virtual Mujeres, Territorio y Vida

Esa forma de entender la investigación tiene una expresión concreta en el Museo Virtual Mujeres, Territorio y Vida, una plataforma digital que reúne investigaciones apoyadas por la Fundación WWB Colombia y las presenta a través de narrativas audiovisuales, testimonios y recursos interactivos. Estas son las investigaciones disponibles en la actualidad. Formar en derechos sexuales y reproductivos desde la base (Chocó): una investigación que analiza estrategias comunitarias de formación de pares para la promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, en un contexto marcado por la ruralidad, el desplazamiento y el acceso limitado a servicios de salud. Los oficios y los saberes de las mujeres campesinas del Valle del Cauca: una investigación que documenta los conocimientos productivos, ambientales y comunitarios de las mujeres rurales, reconociéndolas como gestoras de economía, territorio y vida.