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Desempleo en Colombia bajó a 9,2% en febrero, el nivel más bajo para ese mes desde 2001

El crecimiento del empleo estuvo impulsado por las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos. En contraste, agricultura, transporte y construcción registraron las mayores pérdidas de puestos de trabajo.

  • Al desagregar por sexo, se evidencia una diferencia significativa entre hombres y mujeres. La tasa de desocupación para los hombres fue de 7,4%, mientras que para las mujeres alcanzó el 11,7%, lo que refleja una brecha de género de 4,3 puntos porcentuales. Foto: Juan Antonio Sánchez
    Al desagregar por sexo, se evidencia una diferencia significativa entre hombres y mujeres. La tasa de desocupación para los hombres fue de 7,4%, mientras que para las mujeres alcanzó el 11,7%, lo que refleja una brecha de género de 4,3 puntos porcentuales. Foto: Juan Antonio Sánchez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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En febrero de 2026, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,2%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando fue de 10,3%.

Con este resultado, según el Dane, el país registra la tasa más baja para un mes de febrero desde 2001.

Al desagregar por sexo, se evidencia una diferencia significativa entre hombres y mujeres.

La tasa de desocupación para los hombres fue de 7,4%, mientras que para las mujeres alcanzó el 11,7%, lo que refleja una brecha de género de 4,3 puntos porcentuales.

Esta diferencia continúa siendo uno de los principales retos del mercado laboral colombiano, pese a la mejora general en los indicadores.

Sectores que impulsan el empleo en Colombia

Las actividades profesionales, científicas y técnicas lideraron la generación de empleo en febrero, con un aumento de 250.000 personas ocupadas. Le siguieron los sectores de administración pública, educación y salud, que sumaron 244.000 nuevos empleos, y las actividades artísticas y de entretenimiento, con 188.000.

También se destacaron los sectores de suministro de electricidad, gas y agua (+149.000), industrias manufactureras (+137.000) e información y comunicaciones (+96.000).

En menor medida, las actividades financieras y de seguros aportaron 25.000 empleos, mientras que las inmobiliarias sumaron 18.000. Por su parte, comercio y reparación de vehículos, así como alojamiento y servicios de comida, registraron incrementos de 5.000 puestos cada uno.

En contraste, algunos sectores presentaron pérdidas de empleo. La agricultura, ganadería y pesca lideraron la caída con 363.000 puestos menos, seguidas por transporte y almacenamiento (-86.000) y construcción (-38.000).

Por posición ocupacional, el mayor crecimiento se concentró en los obreros y empleados particulares. De los 624.000 empleos generados en febrero, 530.000 correspondieron a esta categoría, lo que evidencia que la recuperación del empleo se está dando principalmente en el sector privado.

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