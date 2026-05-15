Nubank rompe récord: supera los US$5.000 millones en ingresos trimestrales

Nu Holdings Ltd., matriz de Nubank, reportó resultados históricos durante el primer trimestre de 2026. La compañía superó por primera vez los US$5.000 millones en ingresos trimestrales y alcanzó una utilidad neta de US$871 millones, un crecimiento de 41% frente al mismo periodo del año pasado. La plataforma financiera digital cerró marzo con más de 135 millones de clientes en el mundo, tras sumar cerca de 4 millones de nuevos usuarios en apenas tres meses. David Vélez, fundador y CEO de Nubank, aseguró que la apuesta por inteligencia artificial se convirtió en el eje central de la estrategia del grupo. Lea también: Nu Colombia sube rentabilidad de sus Cajitas de ahorro: así quedarán los nuevos rendimientos “Nuestra transformación con IA es una prioridad. No estamos añadiendo IA a la banca; estamos reconstruyendo la banca en torno a la IA”, afirmó el directivo. La compañía también destacó que el retorno sobre patrimonio (ROE) llegó a 29%, mientras que la utilidad bruta ascendió a US$1.880 millones.

¿Qué papel tuvo la inteligencia artificial en el crecimiento de Nubank?

La inteligencia artificial fue uno de los factores centrales detrás de la expansión del negocio de crédito y de la mejora operacional de la compañía. Nubank explicó que NuFormer, su conjunto propietario de modelos fundacionales de IA, ya está siendo utilizado en la aprobación de tarjetas de crédito en Brasil y México, así como en préstamos no garantizados en Brasil. Según la empresa, las herramientas de AI Private Banker ya atienden a más de 15 millones de usuarios activos mensuales. Estas soluciones incluyen análisis financieros, pagos, asesoría crediticia y resolución de deudas. La compañía aseguró además que la IA permitió aumentar en 50% el rendimiento de ingeniería durante el último año, multiplicar casi por diez el consumo semanal de tokens y reducir en 90% los ciclos de prueba. En el caso de los préstamos personales en Brasil, la firma indicó que los sistemas de IA ya aprueban y fijan precios para cada solicitud individual en menos de un segundo, utilizando cálculos de valor presente neto proyectado.

México y Colombia ganan peso en la expansión regional

Brasil sigue siendo el principal mercado de Nubank. Allí superó los 115 millones de clientes y se consolidó como la institución financiera privada más grande del país.

Sin embargo, México se convirtió en uno de los focos de mayor crecimiento para la compañía. Nubank superó los 15 millones de clientes en ese mercado y alcanzó el punto de equilibrio financiero durante el trimestre. La entidad indicó que la base de clientes en México se multiplicó por siete en cuatro años y que el índice de eficiencia mejoró 78 puntos porcentuales en ese periodo. En Colombia, la fintech continuó aumentando usuarios y se acerca ya a los 5 millones de clientes, según el reporte trimestral.

¿Cómo evolucionó la cartera de crédito de Nubank?