Nubank rompe récord: supera los US$5.000 millones en ingresos trimestrales

Nu Holdings Ltd., matriz de Nubank, reportó resultados históricos durante el primer trimestre de 2026. La compañía superó por primera vez los US$5.000 millones en ingresos trimestrales y alcanzó una utilidad neta de US$871 millones, un crecimiento de 41% frente al mismo periodo del año pasado.
La plataforma financiera digital cerró marzo con más de 135 millones de clientes en el mundo, tras sumar cerca de 4 millones de nuevos usuarios en apenas tres meses.
David Vélez, fundador y CEO de Nubank, aseguró que la apuesta por inteligencia artificial se convirtió en el eje central de la estrategia del grupo.
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“Nuestra transformación con IA es una prioridad. No estamos añadiendo IA a la banca; estamos reconstruyendo la banca en torno a la IA”, afirmó el directivo.
La compañía también destacó que el retorno sobre patrimonio (ROE) llegó a 29%, mientras que la utilidad bruta ascendió a US$1.880 millones.