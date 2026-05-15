Una persona muerta deja choque de camioneta contra una caseta en el Túnel de Oriente

Una persona muerta y dos lesionadas dejó el choque de una camioneta contra una de las casetas del peaje del Túnel de Oriente del costado de Rionegro, todo porque el conductor del vehículo perdió el control y se fue derrapado contra la estructura. Los hechos ocurrieron a las 2:00 de la mañana de este viernes en el Peaje de Sajonia, cuando este vehículo, por causas aún desconocidas, se deslizó contra la caseta de cobro cuando salía en sentido Medellín-Rionegro, provocando la colisión que llevó al cierre de este corredor vial.

La víctima fue Miguel Sanín Jaramillo, de 20 años, quien alcanzó a ser trasladado al Hospital San Vicente Fundación, pero falleció antes de que fuera atendido por el personal médico, debido a la gravedad de las lesiones por este impacto. Entérese: Bello prohibió promover excursiones en colegios públicos para evitar tragedias como la del Liceo Antioqueño Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Rionegro realizaron la inspección en el centro asistencial al cuerpo sin vida de este conductor. Los dos lesionados son trabajadores del peaje: el vigilante Yeiner José Fuentes Suárez y un operario de caseta Cristian Agudelo Zuluaga. Uno fue llevado a este mismo centro asistencial y el otro al Hospital San Juan de Dios, sede Gilberto Mejía. De acuerdo con el reporte médico se encuentran estables y en próximas horas serán dados de alta. Le puede interesar: Dos víctimas dejó choque en el nuevo “cruce de la muerte” en el Nordeste Esta situación provocó que durante dos horas este corredor, que conecta a Medellín y el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, estuviera cerrado mientras se retiraba el vehículo siniestrado y se atendían las personas lesionadas.