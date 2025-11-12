Sancionan a Bancolombia con millonaria multa por fallas que el año pasado duraron tres días

La Superintendencia Financiera aseguró que Bancolombia fue multado con $500 millones por las intermitencias en los sistemas digitales del pasado 3, 4 y 5 de junio de 2024. El ente regulador encontró que las fallas tuvieron un impacto significativo en los consumidores financieros. “Particularmente, la Delegatura para el Consumidor Financiero de la Superfinanciera, realizó las actividades de supervisión orientadas a obtener información y recaudar material probatorio que permitiera determinar la ocurrencia o no de conductas que infringieran el Régimen de Protección”, se lee en la resolución 1866 de 2025 de la entidad. El documento estipula también que hubo un incumplimiento en los deberes corporativos del banco como una entidad vigilada por la Superfinanciera, especialmente en los principios de debida diligencia y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Entérese: Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la aplicación, en Nequi y en los cajeros este 24 de octubre: esto es lo que se sabe El ente de control afirma que en caso de no pagarse se causará un interés vigente a 1,5 el interés bancario corriente certificado por la entidad.

La multa se deberá paga en el Banco Agrario

El documento estipula también que hubo un incumplimiento en los deberes corporativos del banco como una entidad vigilada por la Superfinanciera, especialmente en los principios de debida diligencia y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. El pago de la multa se debe realizar en el Banco Agrario de Colombia, según el documento. Deberá efectuarse a más tardar el día hábil siguiente de la fecha de expedición de la resolución. El ente de control afirma que en caso de no pagarse se causará un interés vigente a 1,5 el interés bancario corriente certificado por la entidad.

Caídas de Bancolombia