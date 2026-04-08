Las alertas de El Niño 2026: lo que pasará con la energía, el agro y los precios en Colombia

Colombia apenas terminaba de cerrar las heridas del último El Niño cuando ya llegaron las nuevas advertencias. El fenómeno que azotó al país durante 12 meses en 2024, aunque un 30% menos intenso en términos oceánicos que el registrado entre 2014 y 2016, logró, paradójicamente, temperaturas del aire casi idénticas a las de ese episodio histórico.
Este evento climático alcanzó máximos que pusieron en jaque la estabilidad del sistema energético y agropecuario nacional. Ahora, los modelos climáticos globales apuntan hacia un regreso, y esta vez las señales son más inquietantes.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que existe una probabilidad creciente de que El Niño se desarrolle a lo largo de 2026, especialmente entre junio y agosto.
Además, su Boletín de Predicción Climática, en línea con el informe del Climate Prediction Center, establece una probabilidad del 50% de que las condiciones del fenómeno se consoliden en el trimestre julio-septiembre.
Pero es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) la que eleva más la estimación, estima en un 83% la probabilidad de que ocurra El Niño hacia finales de 2026, y coloca en un 13% la posibilidad de que se trate de un súper El Niño, “el evento de El Niño más fuerte en 140 años”.